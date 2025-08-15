Amarga Navidad: la nueva película de Pedro Almodóvar termina su rodaje

Amarga Navidad, una película que se suma a las producciones del director Pedro Almodóvar, concluye tras semanas de filmación

El director español Pedro Almodóvar crea su película como un reflejo de su libro

El afamado director español Pedro Almodóvar, regresa con un nuevo proyecto cinematográfico, Amarga Navidad, una película que se ha gestado desde junio de 2025 y que concluyó el pasado 12 de agosto. Entre flores y felicitaciones, Almodóvar da fin al rodaje de su nueva creación y define este proceso como inspirador y fascinante.

En 2023, el director Pedro Almodóvar se centró en su película Strange Way of Life (Extraña forma de vida), protagonizada por Pedro Pascal y Ethan Hawke. Este mediometraje de apenas 31 minutos representó su segunda incursión en películas cuyo idioma principal es el inglés, después de The Human Voice (La voz humana), protagonizada por Tilda Swinton.

Strange Way of Life es una aventura ambientada en el Viejo Oeste, protagonizada por Silva (Pedro Pascal) y Jake (Ethan Hawke), dos pistoleros y antiguos amantes que han vivido separados durante veinticinco años. Su reencuentro es previsible y no solo rememora tiempos pasados, sino que también despierta viejas pasiones y revela secretos capaces de cambiar el presente de ambos.

Jake se enfrenta a un dilema urgente. Su hijo Joe (Manu Ríos) está involucrado en un asesinato, y Silva se convierte en una pieza clave de la situación, poniendo a prueba la lealtad, el amor y los vínculos familiares en un contexto donde la moral y el deseo se entrelazan con el peligro. El manejo de intensos sentimientos humanos y la exploración de lo éticamente correcto son elementos que distinguen las películas de Pedro Almodóvar.

Tras su incursión en un western queer en inglés, Almodóvar retoma sus raíces dos años después de su última película con el rodaje de Amarga Navidad. El filme es una tragicomedia basada en un libro de su autoría, El último sueño que promete melodrama, sensibilidad y una roce con el erotismo.

Los detalles de la grabación

La película se desarrolló entre Madrid y Lanzarote. La productora El Deseo compartió en redes sociales un emotivo mensaje de cierre: "Terminó felizmente para todo el equipo el pasado 12 de agosto en la isla canaria de Lanzarote. Gracias a todos y todas por el enorme esfuerzo y entrega durante este maravilloso e intenso viaje", palabras que marcaron el fin de la producción.

¿De que trata la película Amarga Navidad?

La historia gira alrededor de tres personajes: Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad, Bonifacio (Leonardo Sbaraglia), su pareja y Patricia (Aitana Sánchez Gijón), su mejor amiga. Tras la muerte de su madre en el mes de diciembre, Elsa se refugia en su trabajo, evitando enfrentarse al duelo por la pérdida, pero una crisis de pánico la sacude, obligándola a detenerse. En esos momentos de vulnerabilidad, Bonifacio se convierte en su apoyo y salvación.

En medio de una dif´ícil decisión, Elsa apuesta por un viaje a Lanzarote con su mejor amiga que también necesita alejarse de Madrid, mientras Bonifacio se queda en la ciudad. Las historias de estas tres personas se narran en paralelo a la del guionista y director de cine Raul Durán (Leonardo Sbaraglia), fusionando la ficción con la realidad.

La metáfora de la película radica en la relación entre la vida y la ficción, donde el dolor se abre paso entre la existencia de los personajes.

Equipo de reparto

Con un elenco que mezcla colegas y nuevos encuentros, destacan Bárbara Lennie, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón y Victoria Luengo. Junto a ellas, se suman Quim Gutiérrez, Patrick Criado y Leonardo Sbaraglia, conformando un reparto que combina talentos consolidados y jóvenes promesas.

Su llegada a los cines está prevista para 2026 de la mano de Warner Bros Pictures Spain y en asociación con Movistar Plus+. Ramos de rosas fueron entregados a los actores principales entre abrazos y buenos deseos, un cierre que refleja la excelente relación entre el equipo en el set y la cercana afinidad del director con sus colaboradores.

