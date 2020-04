Pedro Almodóvar ofrece una instalación para el Museo de la Academia de Hollywood

El director español ha prometido dar su aporte al Museo de la Academia de Hollywood, un esperadísimo centro de exposiciones en Los Ángeles, Estados Unidos. Se trata de una instalación artística para la inauguración del esperado lugar que, tras años de retrasos y contratiempos, está programado para el 14 de diciembre de 2020. Todavía no hay detalles, pero el director del museo, Bill Kramer, en entrevista concedida a Los Angeles Times, dio algunas pistas de lo que planea Pedro Almodóvar: “Hará referencia a sus películas e influencias en un espacio que es proyección y sonido del suelo al techo, sin texto. Una experiencia inmersiva”.

Según un comunicado emitido por el museo, el cineasta estadounidense Spike Lee, la compositora y chelista islandesa Hildur Guðnadóttir y el diseñador de sonido neoyorquino Ben Burtt fueron invitados para la apertura de este sitio que ha sido pensado como un lugar de peregrinación para los amantes del séptimo arte.

“Estamos entusiasmados de tener a los miembros de la Academia y ganadores de los Óscar Spike Lee, Pedro Almodóvar, Hildur Guðnadóttir y Ben Burtt participando en nuestras exposiciones inaugurales”, afirmó la consejera delegada de la Academia, Dawn Hudson.

La contribución de estos destacados artistas invitados formará parte de Stories of Cinema, la exposición central del museo, que contará con cerca de 3.000 metros cuadrados de galerías y que conectará al público con la historia del cine.

Dos muestras poco convencionales

Como ya fue anunciado el año pasado, la primera exposición temporal del Museo de la Academia de Hollywood estará dedicada a Hayao Miyazaki, el imaginativo director japonés conocido por obras maestras de la animación como Mononoke-hime (La princesa Mononoke, 1997), Sen to Chihiro no kamikakush (El viaje de Chihiro, 2001) y Hauru no Ugoku Shiro (El castillo ambulante, 2004).

A finales de 2021 se tiene programada la muestra Regeneration: Black Cinema 1898-1971, cuyo eje estará en las películas afroamericanas desde el inicio del cine hasta el surgimiento y la etapa inmediatamente posterior al Movimiento por los Derechos Civiles, reportó Efe.