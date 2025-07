Pedro Pascal: el nuevo símbolo sexual de Hollywood que rompe estereotipos

En una industria que durante décadas ha exaltado la juventud, la perfección física y la virilidad dominante como sinónimos de atractivo masculino, Pedro Pascal emerge como un fenómeno cultural que desafía esas reglas.

A sus 50 años, el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian se ha convertido en el 'novio de internet', un símbolo sexual que no responde a cánones convencionales, sino que encarna una masculinidad vulnerable, protectora y profundamente humana.

Pascal ha confesado sentirse desconcertado por su estatus como objeto de deseo. “¿Qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? Que se enfoquen en Harry Styles”, dijo en tono irónico.

Sin embargo, su atractivo va más allá de lo físico: su ternura, sentido del humor, compromiso social y gestos de cuidado como acomodar el vestido de su hermana Lux en una alfombra roja han generado una conexión emocional con audiencias diversas.

Masculinidad que cuida, no domina

Expertas en género como Nerea Aresti y Carolina Meloni coinciden en que Pascal representa una nueva forma de ser hombre: empático, emocional, no competitivo. “Es el hombre que muchas mujeres y personas LGBTQ+ quieren a su lado”, afirma Meloni.

Su rol como protector de Baby Yoda o Ellie en The Last of Us refuerza esta imagen de 'papá emocional' que cuida sin imponer.

Pascal ha usado su plataforma para defender los derechos de personas trans, migrantes y comunidades LGBTQ+. En entrevistas ha criticado la transfobia y ha mostrado públicamente su apoyo a su hermana trans, Lux Pascal. Además, ha rechazado la sexualización excesiva en medios, abogando por una mirada más respetuosa hacia las figuras pública.

Rompiendo estereotipos latinos

Antes de alcanzar el estrellato, Pascal enfrentó el racismo estructural de Hollywood, donde los actores latinos eran encasillados en roles de criminales. Su perseverancia y talento le permitieron romper ese molde y convertirse en un referente global.

Pedro Pascal no es solo un actor exitoso ni un rostro atractivo en la pantalla. Es un símbolo de cambio cultural, un hombre que encarna una masculinidad alternativa, inclusiva y emocional. Su impacto va más allá del entretenimiento: representa una nueva narrativa sobre lo que significa ser deseable, ser hombre y ser humano en el siglo XXI.

