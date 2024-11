Vulga: “Fui obligada a vivir una masculinidad forzada”

Las culturas ancestrales (tildadas de primitivas, paradójicamente) han entendido la transexualidad con mayor sabiduría que la actual civilización imperante que, pese a la ‘superioridad moral’ de la que se jacta, violenta a la población trans.

Como bien lo explica Vulga, artista guayaquileña transgénero, ese rechazo es producto del miedo a lo desconocido y la prepotencia de negarse a entender otras realidades más allá de nuestros estrechos patrones mentales.

Aprovechamos el lanzamiento de su nueva canción y video para conversar sobre el universo de las personas LGBTIQ+, en una semana muy importante para esta población, ya que se conmemora el 20 el Día de la Memoria Trans, en el cual se recuerda y se rinde tributo a las personas que han sido víctimas de transfobia, con actividades queer disidentes en distintos lugares de Guayaquil, como teatros, museos, universidades y en el espacio público, organizado por 'la colectiva' de arte Pacha Queer.

Quiero empezar preguntándole en qué momento descubrió que era una persona transgénero.

Cuando entendí que estaba habitando el genero equivocado. Para eso tuve que pasar por muchos procesos de los cuales el más importante, al menos para mí, fue recibir terapia psicológica, que me ayudó a entender mejor mi conducta y mis decisiones. Estudié en un colegio naval y fui obligada a llevar pelo corto y vivir una masculinidad forzada, que lo único que hizo fue incrementar mi rechazo a lo masculino. Mi padre me puso en un colegio así para hacerme varoncito, pero pasó todo lo contrario.

Sin embargo, usted tuvo novias.

Sí. Muchas veces me decían que yo era distinto, les parecía un poco femenino o delicado por mi forma de ser. Más adelante entendí que simplemente yo no era un hombre.

¿Quiénes lo han acompañado en este proceso de cambio de género?

Siento que soy un poco afortunada, crecí en una familia de puras mujeres, viví toda mi infancia junto a mi madre, tías, abuela, hermana y primas en el suroeste de Guayaquil.

Era un entorno seguro, pero la calle es otra cosa.

Siento que el vivir desde pequeña los códigos de la calle me ha hecho tener un gran respeto hacia las personas con las que elijo convivir y compartir, eso que algunas le llaman "la familia que uno elige". Por eso siento que soy un poco afortunada, ya que he recibido mucho apoyo en mi transición no solo de mi familia de sangre, sino también de mis amistades. La discriminación y la violencia siempre han venido de agentes externos, de personas que no me conocen y simplemente me ven como algo extraño, pero esto también es algo con lo que vengo lidiando desde antes de mi transición, por vestirme de negro, usar la ropa rota, tener el pelo largo, pintarme las uñas o usar maquillaje. La discriminación y el bullying vienen por el miedo a lo desconocido y por la ignorancia de personas que se niegan a entender y a ver otras realidades más allá de las suyas.

También hay casos de amigos que se han alejado.

He tenido ciertas amistades que se han alejado, pero muchas veces entiendo que es difícil para algunas personas comprender que ya no soy él sino ella, o que ya cambié mi nombre al que estaban acostumbrados por otro que yo elegí. Sin embargo, también creo que estas personas que prefieren alejarse porque se sienten confundidas, en realidad no eran tan amigas mías y está bien que mantengan la distancia.

Asumo que incluso para usted es un descubrimiento constante.

La transición es un proceso bastante largo, a veces creo que eterno. Marqué mis diferencias porque necesitaba verme distinto que el resto. Poco a poco pude afirmar mucho mejor mi identidad y romper el género usando maquillaje, cabello largo, uñas pintadas...

Hasta que llegó un punto en que empezó a travestirse.

Sí, a lucir como una mujer, únicamente en las noches cuando salía con mis amigas. A partir de ahí fue un poco más sencillo dar el paso hacia querer verme permanentemente como mujer y después empezar un tratamiento de reemplazo hormonal o o de reafirmación de género, en el cual ya pude, luego de pasar por exámenes médicos y bajo la dirección de una doctora, usar hormonas para reducir mis niveles de testosterona y aumentar mis niveles de estrógenos, lo cual produce cambios físicos y mentales en mí.

¿Se siente a veces la persona que fue con su identidad masculina?

¨Puedo ahora decirte con certeza que no soy la persona que fui antes de mi transición. Lógicamente guardo mi carácter y algunos aspectos, pero cuando tomé la decisión fue porque estuve muy segura de que necesitaba cambiar. Por lo tanto, quien fui quedó ya en el pasado. Mi madre y mi familia lo entienden y respetan mis pronombres y las decisiones que he tomado para llevar a cabo mi transición.

Frame del segundo video que está trabajando Vulga, tras el lanzamiento de 'Estoy tan sad'. Vulga

Neoperreo con raíces en el metal y el punk

Vivimos en una sociedad profundamente machista, que vulnera permanentemente a las mujeres. Yo siempre me he negado a ser parte de aquello, hasta llegar al punto de pensar que yo no puedo ser un hombre porque no quiero maltratar mujeres. Vulga Artista transgénero guayaquileña

Vulga está trabajando con estilos como neoperreo y electrónico, pero siente que no ha dejado de lado sus orígenes en la música extrema, dado que sigue usando guitarras, junto a capas de teclado que aportan un toque oscuro a su sonido.

“No me comprometo con ningún género en específico, solo con el hecho de crear y expresar lo que siento, que muchas veces es la inconformidad, frustración, ira. Son los sentimientos que me motivan a crear y que de alguna manera también conectan con quienes comparten estos sentimientos”, explica.

Vulga empezó haciendo música dentro del circuito subterráneo guayaco, con estilos como el grind, grunge, punk y metal (en agrupaciones como NOHIMEN o Kaos, por ejemplo), "pero soy una persona que ama la música y escucha prácticamente todos los estilos y siento que todas las estéticas musicales tienen un gran valor".

Colaboración con Killa Sad Sound

En el video de Estoy tan sad aparece la artista ambateña Killa Sad Sound. Al respecto, Vulga nos cuenta: "Sí, esto para mí fue algo muy simbólico, ya que mi primera canción que saqué como Vulga fue una colaboración con Killa Sad Sound y ahora mi nueva canción que se llama Estoy tan sad es una composición mía en la cual quise que Killa participe haciendo un feat (colaboación)".

El 21 de noviembre se estrena en las plataformas la canción y el día viernes 22 se realizará un preestreno del videoclip en Muégano Teatro a las cinco de la tarde.

