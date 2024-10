¿Están los músicos obligados a convertirse en influencers?

“La gente ahora escucha música en TikTok. ¡Estamos obligados a convertirnos en influencers!”, me decía un amigo bajista para tratar de ilustrar la encrucijada a la que ahora muchos se enfrentan: mostrarse o no en redes sociales para captar la atención del público.

Andrés Yépez: "No conocerás tu camino si olvidas de dónde vienes" Leer más

Según Statista, portal de estadísticas en línea alemán , Facebook tiene 3.070 millones de usuarios activos, YouTube 2.500 millones, Instagram 2.000 millones, TikTok 1.600 millones (datos a julio de 2024). Por eso, en las redes vemos gente bailando, contando chistes, cumpliendo o planteando desafíos descabellados y un sinnúmero de extravagancias, con la esperanza de captar parte de ese pastel de consumidores.

Pero así como crece, es un mercado que se satura con la misma velocidad con banalidades. Para André Puente, guitarrista quiteño radicado en Ibarra, es fundamental crear contenidos que sean significativos y valiosos para el público.

Él desde hace aproximadamente un año tiene el programa 'La Guitarra Ideal', en el que presenta entrevistas con músicos, lutieres y fabricantes de cuerdas sobre técnicas, equipos, consejos, colecciones y diversos temas de valor para este nicho.

Además le mostramos el trabajo del baterista Carlos Bravo y el tecladista Javier Vera, quienes al igual que André comparten contenido de calidad en sus redes.

RELACIONADAS El bajista quiteño Mauro Vega lanza disco con su proyecto personal

André Puente: "Hay que subir contenidos de valor"

André, usted apunta a un nicho que parece limitado, pero es inmenso, ya que guitarristas de habla hispana hay en todo el mundo.

Antes de ser creador, yo era consumidor de contenido. En YouTube veía mucha información que me interesaba, pero casi todo en inglés. Entonces me pareció buena idea hablar directamente con los guitarristas, con las personas que tienen los equipos y la experiencia. Primero para yo aprender, porque esto nace de una necesidad mía de aprender, y segundo para compartir

Empezó presentando videos de 15 a 20 minutos.

Pero me pedían más. Ahora subo capítulos de hasta dos horas y media, y la gente los ve completos, mientas están en el gimnasio o atascados en el tráfico. Y para quienes prefieren contenidos cortos, publico videos de un minuto o menos en todas mis cuentas.

Todos quieren estar en las redes, pero estas son solo uno de los muchos canales que existen para mostrarse.

No es la única vía, pero sí la más efectiva. Es importante saber vender en cualquier negocio, y la música hay que considerarla un negocio, porque estamos intentando vivir de esto. Todas las empresas están en TikTok, todas están haciendo reels, porque ven que esa es la manera más efectiva de hacer publicidad actualmente. Y tiene que ser igual para las bandas y los músicos.

Muchos hacen cualquier cosa para llamar la atención.

Para que una banda tenga éxito en redes, debe aportar algo. Hay bandas que enseñan a usar sus pedales o cómo conseguir determinado sonido. Incluso también contenidos cómicos, porque eso también puede llegar a ser algo valioso para muchos. Pero si solo dices “Escucha mi música”, es muy difícil.

No todos se sienten cómodos haciendo contenidos.

Para mí al principio no fue fácil. Me considero una persona introvertida, así que mostrar mi cara y hablar frente a la cámara se me hacía complicado. Incluso ahora, tengo que repetir un montón de veces hasta obtener buenas tomas. Lo de las entrevistas es más natural, pero incluso eso es editado, para cortar los errores.

Los números mandan en redes.

Es como el valor que te pone la sociedad. Si no te sigue nadie, puedes ser el mejor guitarrista del mundo, pero no se van a fijar en ti. A mí me terminó gustando (subir contenido a redes), pero aún hay muchos músicos que están en esa disyuntiva.

Clases de lujo con Carlos Bravo

El baterista Carlos Iván Bravo, cuyo fuerte es el jazz, actualmente combina la enseñanza y la interpretación musical. Es docente en la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en la Universidad de las Artes, además de contar con su propia academia.

Carlos Bravo cuenta con el auspicio oficial de las marcas Gretsch Drums, Aquarian Drumheads, Istanbul Agop, Vater Percussion y Nativo. Carlos Bravo

En los videos que comparte en sus redes aborda temas específicos acerca del dominio del instrumento y también consejos sobre la vocación, la entrega y la dedicación que todo músico necesita para labrar su carrera.

Javier Vera y sus reportes de la escena guayaquileña

El tecladista y trompetista guayaquileño Javier Vera toca en muchísimas agrupaciones de variados estilos (Armada de Juguete, Los Cuervos, Ganjah Roots, Vírgenes Violadoras, La Banda Brava, Ludovico, entre otras), así que siempre tiene mucho que contar acerca de los conciertos a los que asiste, tanto como artista como melómano.

Javier Vera estudió Música en la Universidad Católica y además tiene formación de conservatorio. Javier Vera

En Instagram publicaba sus ‘resúmenes de la semana’, videos breves para mostrar su actividad como músico independiente en Guayaquil, que ahora ha titulado DeJavsVú, un viaje por la escena subterránea de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!