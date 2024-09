El bajista quiteño Mauro Vega lanza disco con su proyecto personal

El bajista quiteño estudió una licenciatura en Producción Musical y Sonido en el COM de la Universidad San Francisco de Quito.

Se dice que el instrumento que elige cada músico está relacionado con su personalidad. Así que talvez aquellos más extrovertidos prefieran ser cantantes o guitarristas virtuosos, mientras que los bajistas en cambio son catalogados como de bajo perfil. Se han hecho cientos de memes y videos cómicos al respecto. Y aunque se trate de un estereotipo, algo de verdad debe tener, considera Mauricio Vega, o Mauro como le conocen más, bajista multifacético solicitadísimo por las altas esferas del mainstream nacional, quien prefiere siempre que sea su trabajo el que hable por él.

Jeff Scott Soto: “Yo no elegí el rock, el rock me eligió a mí” Leer más

Porque artistas como Karla Kanora, Sergio Sacoto, Juan Fernando Velasco, Douglas Bastidas, AU-D, Fausto Miño han tenido o tienen a Mauricio como parte de su equipo. Incluso Kiruba en su reciente show de reencuentro contó con sus servicios. Además de una infinidad de nombres: Guanaco MC, Paola Navarrete, Ibo Kush, Juan Carlos Terán, Las Lolas, Gala Khalifé, las bandas Stich, Colapso, Sarcoma; y también músicos foráneos como Espinoza Paz (de México), Andrés Cepeda, Manuel Medrano (de Colombia ambos), Pol 3,14 (de España), en una lista que nos tomaría todas estas páginas llenar.

Justamente mañana lanzará su primer disco con nombre propio, un proyecto que viene trabajando con mucho cariño desde hace algún tiempo y que al fin verá la luz. En sus redes ha mantenido informados a sus seguidores, aunque prefiere dejarnos con la intriga de ciertos detalles hasta el día de la publicación oficial.

Aunque Mauro ha preferido siempre acompañar, más que tomar el rol protagónico, esta vez en EXPRESIONES todos los focos recaen sobre él, con merecimiento de sobra.

"Lo más difícil es no estancarse"

Ha tocado pop, rock, jazz, blues, música tropical, metal extremo. Las canciones de su disco reflejan esa diversidad. ¿O se siente más cómodo con determinados géneros?

Este álbum es un experimento. Tal vez salió un poco de todos esos estilos. Todo fue el resultado de un proceso de prueba y error en el que no buscaba una meta específica. Solo quería ver hacia dónde me llevaba mi oído.

Usted ha acompañado a muchos de los grandes artistas de Ecuador y de otros países. Desde su perspectiva, ¿qué características en común ve que los han llevado a ese sitial?

Pienso que la sinceridad en su arte es lo que los ha llevado a donde están. El público siente cuando la música que se hace es una expresión verdadera de lo que el artista está sintiendo o queriendo decir. Igualmente el público se da cuenta cuando la música es pretenciosa o cuando hay una discrepancia entre lo que el artista dice y lo que el artista vive.

Asimismo, la presión y exigencia son altas también. ¿Cuáles son los principales retos para un músico profesional a ese nivel?

Pienso que lo más difícil es no estancarse. Hay que estar en constante movimiento porque uno no sabe lo que va a pasar mañana. El medio musical cambia y los gustos de la gente cambian también. Hay que trabajar todos los días para poder seguir en esto y no volverse caduco de manera prematura.

Vinculada con la pregunta anterior, dado la exposición y reconocimiento de muchos de los artistas con los que ha tocado, ¿cómo es lidiar con los egos? Tanto el ego propio, como el de los demás.

La verdad es que en los artistas más reconocidos hay mucho menos ego del que uno cree. La gran mayoría son gente muy centrada que sigue creciendo y mejorando debido a que se han mantenido humildes. En mi caso, la vida constantemente me enseña que mientras más aprendo, más veo cuánto me falta. Eso me ha servido para mantener los pies sobre la tierra, creo yo.

Mauro ha acompañado al cantante Sergio Sacoto, ex Cruks en Karnak, por más de diez años. FotóGabo

Y en cuanto a sus grabaciones, ¿cuáles nombraría como las más significativas para usted en su intensa trayectoria?

Serían casi todo lo que ha hecho Sergio Sacoto desde hace unos 12 años. Creo que las principales son las canciones Uno vuelve y Moriste de Sacoto, Belleza pura de Espinoza Paz y Velasco, Dime qué pasa de Daniel Páez y los discos de la banda de death metal Sarcoma.

RELACIONADAS Sarcoma vuelve al ruedo

Con los 'pesos pesados'

Coméntenos sobre el proceso de composición de su disco. ¿Son temas que ha ido creando en todos estos años o son de escritura más reciente?

El disco solo tiene un tema inédito. La idea de hacerlo nació por mi necesidad artística de experimentar sobre canciones existentes que había tocado antes y que me gustaban mucho. Quería ver qué pasaba si usaba mi bajo eléctrico como instrumento principal de orquestación.

¿Dónde lo trabajó?

Gran parte del disco lo grabé por mi cuenta en mi estudio casero. Otras partes las grabé en distintos estudios dependiendo de las necesidades que se me iban presentando.

Poco a poco ha dado a conocer los nombres de los artistas invitados.

En este disco tuve el honor de contar con la participación de grandes artistas a los cuales admiro mucho, tales como Sergio Sacoto, Juan Fernando Velasco, Darío Castro, Vico Rodríguez, Daniel Páez y Lorena Noboa. Además de la colaboración de Sergio Reggiani en la percusión, Edu Reyes en la mezcla y masterización y Horacio Valdivieso en la producción de dos temas.

Mauro tiene con su esposa Lorena Noboa el dúo Lorena&Mauro. Kevin Granja

Debe haber sido complicado, por las agendas apretadas de esos artistas.

Sí, tuve que sacar una horita de su tiempo para que vengan a grabar. Y les estoy muy agradecido por eso.

Su 'playlist'

Siempre es interesante conocer los gustos de un músico tan versátil como Mauro Vega. Por eso le pedimos detalles de su 'playlist' actual. “Mis gustos musicales cambian tanto como mi estado de ánimo. Es un poco como decidir qué voy a almorzar hoy. Oigo de todo porque me gusta de todo. Últimamente he estado oyendo bastante Dying Fetus, Red Garland, Gustav Mahler, La Muza y Decapitated”. ¡Atentos con estas recomendaciones!

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!