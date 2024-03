Andrés Yépez: "No conocerás tu camino si olvidas de dónde vienes"

Para un músico puede ser intimidante el tratar de labrarse una carrera en un mercado como Estados Unidos, dado el nivel de competitividad y la enorme diversidad, cantidad y calidad de talentos radicados allá. Sin embargo, quizás el principal reto no sea externo, sino interno. Es decir, quien se atreve a cruzar fronteras debe, antes que nada, superar temores y confiar en sus propias capacidades.

Claro que esa confianza debe estar respaldada por dedicación, esfuerzo, ética de trabajo y una serie de virtudes que van mucho más allá de lo estrictamente musical. Justamente conversamos al respecto con el guitarrista quiteño Andrés Yépez, quien reside en Los Ángeles desde 2011 y aprovechó su viaje a Quito para conversar con EXPRESIONES sobre su experiencia como músico en tierras extranjeras.

Esto también te puede interesa: Refugio se siente indestructible

Andrés, me gustaría que nos contara su experiencia como músico latinoamericano en un medio tan competitivo como Estados Unidos.

Yo creo que un buen punto de inicio para contar mi experiencia es poner sobre la mesa que yo considero que en Ecuador muchísimas veces no reconocemos el gran nivel musical que se maneja. Quizá nos falta mucho en términos de industria, pero musicalmente hablando yo he visto una gran cantidad de músicos de nivel mundial en Ecuador, que tranquilamente pueden trascender nuestra frontera. Yo llegué a una de las ciudades mas competitivas del planeta en este campo y lo que mas sentí fue una especie de desafío de demostrar que hasta en los escenarios mas complejos siempre podemos abrirnos campo, pero primero debemos dejar a un lado el complejo de inferioridad que muchas veces nos han inculcado con el “no se puede vivir de la música” o “la música es solo un pasatiempo”. Quizá fui con una pequeña ventaja, la de llegar a estudiar a un lugar donde pude hacer muchos contactos que luego se la jugaron y me brindaron oportunidades que jamás hubiese imaginado.

Juan Pablo Núñez: "Yo nunca confié en Hugo Chávez" Leer más

Aparte de las habilidades musicales, hay factores determinantes para la carrera de un músico: ser responsable, ser cumplido, mantener buenas relaciones con colegas y productoras. Más allá del manejo del instrumento, ¿qué consejos les daría a los músicos para abrirse campo profesionalmente?

Sin duda, la ética profesional es un valor fundamental en la realización de cualquier tipo de tarea, pero creo que un factor esencial está en encontrar ese balance entre creer que puedes lograr lo que te propongas y no olvidar el camino recorrido con quienes te ayudaron a labrarlo. No importa cómo, pero todos empezamos aprendiendo un par de acordes y rasgados simples en la guitarra, y nadie más que nosotros sabe lo largo que es el camino, valorar eso de una manera humilde nos traza un camino al “no” fracaso, ya que el éxito no puede ser garantizado. Yo doy clases y siempre les digo a mis alumnos que no van a saber su camino si olvidan de dónde vienen.

Desde América Latina podría asumirse que no hay mucha presencia de músicos latinos en la escena metal y rock de Estados Unidos. Es decir que los latinos están más interesados en otros géneros. ¿Es así o me equivoco?

Sí, es verdad, pero no creo que es necesariamente porque los latinos están interesados en otros géneros, sino más bien porque la industria muchas veces es la que nos requiere que tomemos esos rumbos. A la final no importa cuál sea nuestro género preferido, si naciste y creciste en Latinoamérica seguramente sabes quiénes son Celia Cruz, Rubén Blades o todo el repertorio de La Sonora Dinamita.

Julico: 40 años de vida y 20 de hacer vibrar a Guayaquil con su música Leer más

Por otro lado, ¿considera que hay interés en EE. UU. para la música hecha en Latinoamérica?

Uno no debe de olvidar que Estados Unidos es el punto de encuentro de todas las culturas del mundo y en ciertos estados la presencia latina es considerable, como en Florida, Nueva York, California, Texas e Illinois. Creo que esto ha creado una subcultura allá de personas de todas las razas y procedencias que ven a la música latina como parte ya de la cultura norteamericana. Muchos artistas como Selena, Shakira, Maná, Tito Puente, Karol G, etc. no son solo escuchados exclusivamente por comunidades latinas. Hoy por hoy creo que muchos artistas de Latinoamérica tienen mucho mas reconocimiento en la comunidad anglosajona en EE. UU.

GRABÓ GUITARRAS PARA CINTA DE DISNEY

¿Cómo accedió a la oportunidad de trabajar con Disney para la película Lucky Duck?

Como te decía, una ventaja grande de llegar a un país que no es el tuyo a estudiar en una universidad de especialización, es que básicamente llegas a tu primera vitrina, en la que tendrás que demostrar todas tus cualidades como músico, como profesional y principalmente como persona. Literalmente esa oportunidad salió gracias a una referencia que me hizo un profesor de LACM (Los Angeles College of Music), universidad donde estudiaba, quién sugirió mi trabajo al compositor de la película, que era su amigo, y muy poco después de graduarme recibí la llamada que necesitaban guitarras eléctricas y acústicas para esta película de Disney Jr Channel.

Aprovecha y revisa: Pi9: "La música no debe ser perfecta"

SOBRE SU DISCO SEASON OF CHAOS

Por favor, denos detalles de la grabación de su álbum Season of chaos.

El disco es mi primer trabajo como solista. Casi siempre había trabajado ya sea para una banda o para algún artista específico, así que decidí que sea 100 % producido y financiado por mí mismo. El disco fue grabado en varios estudios en la ciudad de Los Ángeles, especialmente lo que fueron baterías, bajos y teclados. Mientras que las guitarras fueron grabadas por mí en mi propio estudio.

El Metal Fest vuelve a Ecuador Leer más

La base del disco fue grabada casi en su totalidad por mi persona en las guitarras y algunos bajos, pero también conté con la participación de un excompañero alemán que se llama Jonas Streffer en la la batería, un bajista estadounidense llamado Evan Chudnow, en un par de temas, y también dos músicos ecuatorianos a los que respeto muchísimo: Jaime Reyes en los teclados y Mauricio Vega en el bajo.

¿Cómo logró la colaboración de gente como Felipe Staiti, Derek Sherinian o Philip Byno?

Desde que se me ocurrió empezar a componer el disco, tenía muy clara la idea de que quería aprovechar absolutamente todos los contactos generados durante mi vida en Los Ángeles, para tener la mayor cantidad de invitados que antes de mi vida en Estados Unidos habría sido solo un sueño.

Derek Sherinian (Dream Theater, Whitesnake, Billy Idol): Él grabó el solo de teclado en la canción Black Dahlia. A Derek pude llegar gracias a la referencia de otro tecladista con el que trabajé en un proyecto que se llamaba Metal Abba.

Felipe Staiti (Los Enanitos Verdes): A Felipe tuve la suerte de conocerlo personalmente en Los Ángeles y rápidamente establecimos una relación de amistad debido a su gran calidad como persona. Después durante la pandemia, debido a que todas las giras se encontraban paradas, decidí enviarle un mensaje preguntándole si le gustaría participar y tres días después ya me envió el solo que grabó para la canción String Theory.

Philip Bynoe (Steve Vai): Fue el primer profesor que conocí a mis pocos días de llegado a Los Ángeles y logré mantener un contacto con él, pero coincidió que con una banda con la que trabajo allá que se llama The Hardway teníamos un show en el Whisky A Go Go en Hollywood y el bajista no podía, así que la banda contrató a Philip para que toque con nosotros. Esa misma noche en el camerino le comenté de mi disco y le pregunté sobre la posibilidad de grabar una canción. Él accedió y es quién toca el bajo en la canción Heroes.

El disco cuenta con otros invitados especiales como Simon Thorell, un guitarrista sueco que fue mi compañero en LACM. Él hizo un solo espectacular en la canción String Theory.

Y la versión del disco que está en Bandcamp cuenta con un cover instrumental del clásico de Rata Blanca La leyenda del hada y el mago. Esa canción también cuenta con un solo espectacular de John Huldt, un virtuoso de la guitarra proveniente de Suecia.

En 2022 sacó mi primer material solista, de rock instrumental, el cual cuenta con la participación de varios amigos y colegas. Paul Egas Scarino

Season of chaos muestra diversos estados de ánimo. Por ejemplo, Betrayed by lust y Ch@os son tracks más cañeros en comparación a The music room, que evoca otras sensaciones. ¿Está de acuerdo con esa perspectiva?

Sin duda, el disco es una especie de viaje por todas las emociones posibles y evoca muchos momentos y personas fundamentales en mi vida.

Brian May: condecorado por Carlos III de Inglaterra Leer más

La primera canción que compuse fue Heroes y nació de un ejercicio de pensar que pasaría si tuviera la oportunidad de tocar con mis heroes que mas me influenciaron en la guitarra, como son Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci, Eddie Van Halen y Brian May y tomé la decisión de usar sus frases y sonidos, para imaginarme que eran ellos tocando en mi propia canción. Pero al final el tema terminó convirtiéndose en un tributo a mis más grandes heroes que son mis padres.

De ahí los temas se seguían dando según lo que buscaba expresar sin mayor planificación. Ch@os por ejemplo es un tema de corte progresivo que busca establecer esa época sin mayor sentido por la que todos pasamos en algún momento en nuestras vidas.

Black Dahlia es una idea de contar sin palabras una historia real de un crimen que tuvo un desenlace sumamente oscuro y triste, convirtiéndose en una leyenda.

The music room es la balada del disco, que evoca el concepto de que cuando haces música dentro de un cuarto las moléculas de las paredes del mismo bailarán al ritmo de la música por toda la eternidad, solo seguirán bajando su intensidad.

String Theory simplemente evoca a lo divertido que es hacer música.

Y así cada una de las canciones cuenta su propia historia personal, pero lo más hermoso es que espero que cuenten una historia diferente para quienes las escuchen.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!