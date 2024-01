Julico: dos décadas exponiendo el arte guayaco

Conversar de música con Julio Hurtado implica inevitablemente hablar de todo aquello que él considera valioso y trascendental en su vida: sus recuerdos de la infancia, la familia, la amistad, su actitud de valentía frente a la vida y los valores que lo han forjado como artista y como persona.

En este 2024 Julico cumple cuarenta años de edad y veinte de carrera musical, y los celebra no con la soberbia de quien cree que ya lo ha hecho todo, sino con la sabiduría de quien tiene claro que nunca se deja de aprender, crecer y soñar.

Además de leer la entrevista, esto te puede interesar: Refugio se siente indestructible

UP: ESCUELA DE VALORES

¿Qué significa para usted ser parte de la Unión Punk (UP)?

La Unión Punk ha sido mi escuela. No solo por las bandas, sino por la actitud, el corazón. Puedo decir que lo considero un lugar seguro donde conocí la amistad verdadera. Allí vivo la sensación de gozar cuando los amigos sacan sus discos, la camaradería y los abrazos en un concierto. La Unión Punk es un ladrillo más en mi edificio.

Unión Punk, un cuarto de siglo de rebelión y resistencia musical Leer más

Amigos que mantiene hasta ahora.

No tengo millones de amigos. Son muy pocos y por lo general los que tengo vienen del rock, del punk y por supuesto de la UP. Siguen siendo mis grandes amigos, mis ídolos y mi ejemplo como artistas de cómo cumplir un sueño y mantenerlo durante toda la vida.

¿Cómo se vinculó a la UP?

En la época de colegio, intercambiando música con los amigos en la adolescencia, cuando decides qué tipo de persona quieres ser ante el mundo. Por el 99, 2000, empecé a oír los grupos de la UP y todos me parecían increíbles. Causaban euforia entre sus propios amigos.

Uno de ellos, Pavimento.

Yo los admiraba desde antes de formar parte del grupo. Estaba en primera fila en sus conciertos, me sabía sus letras. Me cautivaron características como su energía positiva, la velocidad de sus canciones, su melancolía, sus melodías y armonías. Un sonido muy pegajoso.

Los conciertos por los 25 años de la UP del 2023 han encendido una chispa en la ciudad.

Asistieron generaciones que conocieron de la UP gracias a sus padres. Tenemos nuevos fanáticos, aparte de los fans fundadores, quienes asistieron todos. Así seamos un grupo minoritario, por así decirlo, hemos dejado huellas en ciertas vidas. Incluso asistieron adultos mayores. Los conciertos estuvieron mejor de lo que esperábamos.

Usted hizo los afiches de los shows.

Yo se lo pedí a la organización. Fue mi forma de agradecer por todo lo que aprendí y aprendo con ellos.

Te puede interesar además: La Comunión Metal: “O todos triunfábamos, o todos nos hundíamos”

SKA PUNK CON SABOR A PUERTO

Armada de Juguete: Denuncia a las malas lenguas Leer más

En Armada de Juguete, lo tropical y bailable tiene un peso enorme, pero también las guitarras aceleradas, que muestran que el rock deja su huella en la ciudad.

A ser Guayaquil una ciudad muy caliente y activa, debe tener su espacio para bailar, para mostrarse tal como eres, para la diversión y dar rienda suelta a nuestro sabor.

Armada resume un poco esta diversidad e impureza que caracteriza a la ciudad.

Combinamos el lado punkero y el lado fiestero con el ska, que es la base de nuestro sonido.

La identidad guayaca es importante para ustedes.

Estamos orgullosos de nuestras raíces. Consideramos que debemos explotar al máximo nuestros rasgos y mostrarlos al continente, al planeta. Mostrar que somos divertidos, acelerados, fiesteros. También somos ciudadanos del mundo, así que incorporamos elementos de otras partes, lo que da como resultado un sonido muy diverso y atractivo para todas las generaciones.

Si te gusta Armada de Juguete también te puede gustar: Yakos, una chucula guayaca pa’ bailar

MAMÁ Y PAPÁ: SU PRIMERA GRAN INFLUENCIA

Underground: Iván y José Jiménez Mantienen encendida la llama Leer más

Antes de asistir a conciertos y decidirse a crear sus propios temas, los padres y demás familiares de Julico fueron quie-nes fomentaron su pasión por la música en su niñez. “Desde que era pequeño escuchaba a mi mamá cantar música nacional, y darle un toque muy personal a todas las canciones. Me parecía espectacular cómo manejaba los vibratos, el fiato, el tiempo que dedicaba a embellecerlas aún más”.

En su memoria guarda como un tesoro esos recueros: “Mi papá y mi mamá solían regar las plantas escuchando bolero y pasillos en discos de vinilo. Eso me permitió desde niño aceptar esos sonidos, esos acordes. Mis tíos cantan, mi abue-lo lo hacía, mi abuela también. Es una cuestión de familia”.

Y se trata de una influencia que sigue viva. “Hasta ahora mis padres se reúnen para interpretar canciones de todo tipo. Ellos se encuentran en constante aprendizaje, son muy disciplinados en cuanto a mejorar el canto. Y siempre están en primera fila en mis shows, algo sumamente importante para mí”.

Julico con sus padres, don Luchito y doña Inesita, en un show de Armada de Juguete. Julico

LO QUE IMPLICA EL PROFESIONALISMO

El público no suele darse cuenta de todo el esfuerzo detrás de hacer música a nivel profesional, solo ve la parte divertida.

Claro, el público va a divertirse, saltar, bailar, encontrarse con los amigos y disfrutar de la entrega de la banda. Y más allá de eso, va a vivir una experiencia que después puede compartir con sus hijos, con sus nietos, algo que se convertirá en un bonito recuerdo.

Pero detrás de eso...

Hay una serie de dificultades, trabajo arduo y lágrimas, porque las cosas no salen siempre como uno quiere. Puede que la logística falle, que los tiempos no se cumplan. Y aquí debo hablar nuevamente de la UP. Los dos conciertos que organizó lo hizo de forma muy profesional. Y la gente tiene que valorar todo ese esfuerzo, asistir, pagar la entrada; consumir lo local que esté bien trabajado.

Julico con Armada de Juguete, grupo en el que canta y toca la guitarra. Armada de Juguete

Julico es también ilustrador y diseñador gráfico profesional desde hace aproximadamente quince años. Aquí te dejamos su Instagram, para que puedas disfrutar de su trabajo:

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!