Armada de Juguete: Denuncia a las malas lenguas

Si usted tiene un vecino entrometido, una suegra no tan querida o un amigo de intenciones dudosas, pues la canción que usted debe escuchar es Malas lenguas, de la banda guayaquileña Armada de Juguete. Y este tema aplica para todo, incluyendo a los malos políticos. Así lo dejan saber los integrantes de la agrupación en entrevista con EXPRESIONES.

Este sencillo es el regreso de la banda tras la pausa obligatoria que dejó la pandemia y que a ellos, en especial, los golpeó duramente. Encerrados y casi al borde del desespero, aseguran que fue la música la única vía de escape que tuvieron para encontrar cordura durante esta dura etapa.

Los denominados “Niños buenos del ska” sacan sus travesuras con versos algo rudos pero bastante comunes, por eso consideraron a este tema como el clave para lo que será su segundo álbum.

Michello Wong (35), Julico (38) y Julio Peña (37), integrantes fundadores de la banda, declararon los detalles detrás de este tema que se armó desde casa y que abrió la puerta a otros 12 demos que ya están listos para pasar a la siguiente etapa de producción. Esto fue lo que nos dijeron.

¿Quiénes son las ratas que corren en Malas lenguas?

J: (Risas) En general la gente que envidia. Yo pensé que esto no existía pero sí es real, ya nos dimos cuenta de que sí. Tienes que sentirla para saber que existe. El tema va para la gente que solo tiene malas vibras y que eso afecta y hacen que las cosas no salgan con éxito. Nosotros siempre estamos tocando y haciendo nuestras cosas. No es solo dentro del medio artístico, es algo más globalizado.

¿Cómo nace la idea de la canción?

M: Pues aquí el de las letras es Julico, él nos la presentó y nosotros le dimos cuerpo. Y así comenzamos a ensayarla y demás. Todos nos sentimos identificados. Hay malas lenguas en todos lados, incluso en el lanzamiento del video pusieron comentarios malintencionados.

J: La gente viene de una época bien triste y por eso creemos que la gente se va a identificar.

¿Cómo pasaron la pandemia?

M: Estuvimos obligados a no hacer conciertos y apenas pudimos salir, nosotros comenzamos a ensayar. Lo necesitábamos. También sabíamos que había malas lenguas hablando de nosotros. Creemos que necesitábamos sacarnos todas esas cosas negativas que comenzaron a pasarnos. Fueron dos años que nos enseñaron mucho también.

¿Para ustedes la música fue como una limpia?

JP: La música es nuestro escape. Esta frustración la sacamos con nuestras canciones, de hacer una melodía y hacer los arreglos.

J: La música nos sana y nos limpia.

¿Qué tan avanzado está el disco?

J: Vamos despacio. Tenemos 12 demos listos y queremos ya entrar al estudio para grabarlos. Vamos a poner 14 canciones.

J: Apenas un tinte. No hacemos música triste y siempre tenemos muchos temas de qué hablar. Hemos pasado por una gran madurez musical y de pensamiento. No perdemos lo colorido, lo cotidiano y el amor. Tendrá de todo. Será mucho mejor producido y nos tomamos todo en serio.

Luego de todo lo vivido, ¿cuándo se sintieron nuevamente listos de sacar música?

J: En noviembre del año pasado tuvimos un buen regreso y nos llenó de energía todos. Ahí tocamos junto a Los Amigos Invisibles y fue el detonante para saber que podemos tocar junto a los grandes. Y las cosas buenas han ido fluyendo, incluyendo auspiciantes.

M: Antes todo era autofinanciado, pero ahora buscamos otra forma de hacer rentable todo y hacerlo aún mejor. El público lo merece.

¿Armada de Juguete ha contemplado separarse?

Todos: ¡No! Nunca. Hemos tenido varias alineaciones, pero en nosotros tres no hay esa decisión. Nos conocemos hace 16 años y es parte de nosotros. Nuestro gran proyecto. Somos muy buenos amigos y si nos pasa algo nos afecta a todos, aunque haya malas lenguas.

Dentro de la banda las malas lenguas dicen...

Aunque se llevan muy bien, no cabe duda que en una banda con tantos años juntos siempre habrá alguna queja entre ellos. Por eso aquí se sacan sus trapitos sucios, pero en buena onda. Esperan que ninguno de sus integrantes se resienta.

El más relajoso: Gabriel Gutiérrez (trompeta). Él es todo bien.

El impuntual: El Negro (Javier Vera, teclados), a veces Alejo (Alejandro Auz, batería), Javier llega en los últimos minutos para los ensayos.

Al que no le gusta ensayar: A Pepe Coveñas (saxofón), siempre se anda enfermando. Tenía que venir a la entrevista y no quiso (risas).

El más presumido: Julico (voz), el man es el vocalista y en el video teníamos que tenerlo bello al niño. Bien fresquito para la grabación.