Andrés Uriel Encinas hasta hace un año tenía un sueño: cantar sus temas ante un gran público. Hoy eso es una realidad. Tras quedar en el segundo lugar del reality de talento La Academia y conseguir contrato con Sony Music, está experimentando todo lo que un día deseó.

Así es como Andresse, su nombre artístico, vive al máximo la experiencia por la que tuvo que pasar varias pruebas hasta llegar a donde está.

Hoy promociona la canción Segundas partes, tema que coincidencialmente se relaciona con su proceso. Es que antes de llegar a La Academia (2022) en el 2020 fue parte de La Voz, de TV Azteca, pero salió en las primeras etapas y esto pegó en el ego y en sus ganas de continuar. Pero como buen creyente de las segundas partes, se animó y ahora lleva sus canciones por el interior de su país, además de tener una sólida base de fans.

Andresse. SONY MUSIC ECUADOR

El músico de 26 años mostró un gran cambio en el programa de telerrealidad, no solo en lo interpretativo, sino también interno, lo cual le permitió conectar mejor con su música. “Yo entré con muchas barreras emocionales, yo no lloraba antes de La Academia, nada, nunca. Tal vez con alguna película muy en específico, pero aprendí a soltarme”, explica.

“Me impedía a mí mismo sentir muchas cosas y eso se notaba en mis presentaciones. Esas barreras te hacen incluso tener una postura rígida. Se te nota corporalmente al momento de interpretar una canción”, detalla.

El artista, que adora las canciones sentidas al estilo de las baladas, le saca provecho a la cercanía y sensibilidad que está explorando, que también se expresa en su buena onda y divertida forma de ser.

“Un día la maestra Guille Gómez me dijo: ‘Bienvenido a empezar a vivir’, y creo que después del programa ha sido así. Esta es una de las principales enseñanzas de vida que me dejó La Academia”.

Andresse SONY MUSIC ECUADOR

La entrevista

¿Qué tal el recibimiento de Segundas partes?

Este es el segundo sencillo y se siente como que todo pasó muy rápido. Va todo superbien. La verdad es que la gente nos ha apoyado mucho. No solo dentro de la casa La Academia, también afuera. Es un sueño esto que estamos viviendo.

¿Cómo lo ha recibido el público ecuatoriano?

Seguramente muy pronto andaré por ahí. Han sido lindísimos. Mar y Zunio me han dicho lo lindo que es. Chuta, loco, Ecuador te ama’, es su frase. Me han platicado mucho de la comida, de muchos lugares, de costumbres, lo que hace que crezcan las ganas de visitar por allá. Quiero comer moro.

¿Cómo han sido los meses luego de esta exposición en televisión?

Para mí han sido muy espirituales y muy enriquecedores, no solamente para mí, sé que para todos. Es una experiencia muy fuerte, pero ahí la vamos llevando. Todavía no me vuelvo totalmente loco, pero lo importante es seguir creciendo. Fue una academia para la vida.

Segundas partes es una canción inédita. ¿Cómo fue el proceso de escogerla?

Las decisiones que se han tomado han sido más que acertadas. Primero, hice un cover de Obi Bermúdez y ahora esta inédita. A mí me presentaron diferentes opciones de temas y la de Segundas partes es la que menos le gustaba al equipo, pero conmigo conectó mucho. Era una versión más simple, acústica. Pero los productores la dejaron muy bien. Quizá pronto puedan escuchar esta versión solo en guitarra...

