LigaPro fecha 24: Estos cinco partidos serán transmitidos en televisión abierta

La fecha 24 de la LigaPro Ecuabet 2025 se disputará del 8 al 11 de agosto y ofrecerá a los aficionados la posibilidad de ver cinco encuentros por señal abierta en todo el país, además de las transmisiones habituales por Zapping Sports y El Canal del Fútbol, operadores oficiales con los derechos del torneo nacional.

(Le puede interesar: Barcelona SC sin Octavio Rivero: ¿Quién comandaría el ataque ante El Nacional?)

Ecuavisa emitirá tres compromisos de forma gratuita, mientras que Teleamazonas transmitirá dos. El primer duelo disponible sin costo será el enfrentamiento entre Mushuc Runa y Libertad, el sábado 9 de agosto. Por su parte, el partido que cerrará la programación abierta será el duelo entre Emelec y Deportivo Cuenca.

La medida busca acercar el campeonato a más hogares ecuatorianos y fortalecer la conexión del fútbol nacional con su audiencia.

Partidos de la fecha 24 de LigaPro por señal abierta en Ecuador

El líder Independiente del Valle quiere retener su margen de seis puntos de ventaja sobre Liga de Quito, su inmediato perseguidor. cortesía

- Sábado 9 de agosto

Mushuc Runa vs. Libertad

Hora: 14:00

Estadio: Olímpico de Riobamba

Transmiten: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol

-

Aucas vs. Liga de Quito

Hora: 16:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Transmiten: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol

-

Manta vs. Independiente del Valle

Hora: 19:00

Estadio: Jocay de Manta

Transmiten: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

- Domingo 10 de agosto

Macará vs. Delfín

Hora: 15:30

Estadio: Bellavista de Ambato

Transmiten: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol

- Lunes 11 de agosto

Emelec vs. Deportivo Cuenca

Hora: 16:00

Estadio: George Capwell de Guayaquil

Transmiten: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

Cabe mencionar que los partidos entre Orense vs. Católica, Vinotinto vs. Técnico Universitario y El Nacional vs. Barcelona SC NO serán por señal abierta e irán en señal exclusivas de Zapping Sports y El Canal del Fútbol.

Programación completa de la fecha 24 de la LigaPro 2025

Tabla de posiciones LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!