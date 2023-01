Muchas bandas de Venezuela quedaron en pausa o desaparecieron por la migración masiva forzada por la dictadura chavista-madurista.

Cientos de músicos de ese país durante su peregrinaje han seguido tocando y grabando mientras las circunstancias se lo permitan y, más interesante aún, con gente de los territorios que los acogen.

Uno de ellos es Juan Pablo Núñez, guitarrista de Doña Maldad y Mar de Rabia, a quien ya nos referimos en estas páginas la semana pasada en la reseña a Patria Letal. Él nos atendió desde Barcelona, España, donde reside actualmente y está preparando el nuevo álbum de su proyecto personal de punk oscuro, Cadáveres Podridos.

¿Qué ha quedado de la escena venezolana tras la ola migratoria?

Sé que muchos grupos se fueron. Muchos otros se instalaron o se fueron formando en Bogotá, principalmente, como Trampa, Unidad Ideológica, Ataque Zero. En Venezuela quedaron bandas, especialmente en Caracas, porque las ciudades del interior han sido las más afectadas por la dictadura. Al menos la escena de mi ciudad, Maracaibo, inevitablemente sucumbió. No sé si hay una nueva generación haciendo algo. Lo dudo.

Y muchos grupos se disolvieron.

Claro, como Doña Maldad, Apatía No, Los Dólares, 11011, Terrorismo Sonoro, Alerta...

¿Cómo fue vivir el desengaño del gobierno socialista, cuando por décadas en Latinoamérica se propagó toda una mitología que pintaba esa doctrina política como alternativa de bienestar?

Yo siempre desconfié de ese proyecto, porque estaba dirigido desde arriba, desde la figura de un mesías autoproclamado con ínfulas de libertador que se sustentaba en el poder económico que le daba el petróleo. Al ser militar, ya tú sabes lo que viene: verticalización de la sociedad y más jerarquías. Estuve también al tanto de lo que hizo Correa en Ecuador, era aliado de Chávez.

Lecturas como Archipiélago Gulag (1973), del ruso Aleksandr Solzhenitsyn, habrían servido para conocer las atrocidades de Josef Stalin y desnudar la farsa.

Durante años me involucré directamente en la lucha de las comunidades indígenas y la lucha ecologista en mi estado, Zulia. Fue una vaina voraz lo que el socialismo hizo y sigue haciendo en Venezuela.

¿Cuánto tiempo tiene sin volver a su país?

Yo me fui de allá en 2016 y no he vuelto más. Salí por tierra a Bogotá, luego a México, buscándome la vida, pero regresé a Bogotá y me quedé cinco años; luego a Ecuador unos meses, porque mis hijas viven en Quito con su mamá. Y de ahí a México nuevamente donde mi familia, hasta que en 2021 me vine a España y aquí me quedé indocumentado, sin poder moverme por ahora.

En ese periplo, la música siempre lo ha acompañado.

Eso es lo bueno, hermano. Con esta movedera de lugares, decidí armar mi proyecto solitario, Cadáveres Podridos. En Bogotá lo armé con unos amigos y allá grabé el álbum (Viva nada, 2019), pero los otros integrantes no son fijos, ya que yo he estado moviéndome.

Con este proyecto está preparando nuevo álbum en Barcelona.

Sí. Además, aquí espero poder arrancar una banda nueva muy pronto. ¡Ya tengo guitarra al fin! La música no para.

REEDICIÓN DE LA PRIMERA CINTA DE DOÑA MALDAD

“Doña Maldad fue un trío de punk hardcore formado a finales de los 90 en Maracaibo. Comenzamos chamitos, fue nuestra escuela. Fueron muchos años de rueda, ensayos y toques. Estamos planificando una reedición en vinilo del primer casete de Doña Maldad del 2001, Y el Estado hipócrita continúa asesinando, cuyo mensaje continúa aún vigente. Será una reedición con mucha información y una actualización del contexto venezolano. Es un trabajo en conjunto entre muchos sellos amigos. Cualquier persona o sello que quiera participar como coeditor puede hacerlo comunicándose con nosotros. Ya están anotados más de 10 sellos de toda Latinoamérica. Se fabricará en Medellín”.