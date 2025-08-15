El coloso chileno de 4.500 km de túneles que atrapó a 5 mineros

Cada día, entran a trabajar más de 20.000 personas allí, es casi como la población de una ciudad pequeña

Entrada a la mina El Teniente, mina de cobre de Codelco en la comuna de Machali, cerca de Rancagua, Región de O'Higgins, Chile.

El Teniente, la mina del centro de Chile donde quedaron atrapados seis mineros el 31 de julio 2025 y luego fueron rescatados muertos, es un coloso de dimensiones únicas en el mundo, con más de 4.500 kilómetros de túneles, excavados a lo largo de sus 120 años de historia.

Es la misma distancia que separa Madrid de Moscú y que ha hecho de esta mina, ubicada en la región de O’Higgins, a 120 kilómetros de la capital chilena, el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo.

Con una producción total de 356.000 toneladas métricas de cobre fino en 2024, es propiedad desde 1971 de la estatal chilena Codelco, la mayor cuprífera del mundo. “Es una mina subterránea en la que se usa un método llamado ‘block caving” o hundimiento por bloques, que genera una cavidad muy grande. En superficie tiene más de un kilómetro cuadrado y, en profundidad, casi otro kilómetro”, explica Juan Andrés Jarufe, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

En su interior, apuntó, “hay casino y comedor para que los trabajadores almuercen, oficinas, talleres para reparar los equipos, un tren e incluso chancadores para reducir el tamaño de la roca”. “El Teniente tiene un macizo rocoso único en el mundo y es tan grande que en su interior alberga muchas otras minas, como Esmeralda o Diamante.

Cada día, entran a trabajar más de 20.000 personas allí, es casi como la población de una ciudad pequeña”, indica Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile.

Un sismo en lo profundo de la mina

Un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter registrado el jueves a las 17:34 horas a 500 metros de profundidad, en el sector Andesita, produjo un derrumbe o “estallido de roca”, que dejó un muerto, nueve heridos de distinta gravedad y cinco mineros atrapados.

La compañía sabe en qué punto se encontraban los mineros porque contaban con dispositivos de geolocalización. El operativo de rescate se completó el 3 de agosto, tras extraer el cuerpo del sexto trabajador.

El plan de rescate consistió en remover las rocas que taponan la galería con equipos teledirigidos y para llegar al punto en el que estaban los mineros.

La incógnita a esta hora sigue siendo la causa del sismo: si fue originado de manera naturales o fue provocado por las propias perforaciones de Codelco, por lo que la Fiscalía regional de O’Higgins decidió abrir una investigación. “El Teniente cuenta con una de las mejores redes de monitoreo sísmico del mundo (cerca de 150 sensores) y los protocolos son estrictos”, indicó en Tele 13 Radio André Sougarret, expresidente ejecutivo de Codelco y quien lideró el famoso rescate en 2010 de los 33 mineros de la mina San José.

Considerado un referente en minería subterránea desde hace décadas, también tiene una operación en superficie, el Rajo Sur, que entró en funcionamiento en 2012. “Es un referente mundial en innovación. Toda la tecnología punta que se genera en alguna parte del mundo se aplica en El Teniente. No obstante, ninguna actividad de ingeniería no tiene riesgo cero”, subraya Arturo Belmonte, de la Universidad de Concepción.

Ubicada en plena cordillera de Los Andes, entre los 2.200 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar, El Teniente no solo es una de las minas más antiguas de Chile sino también del mundo, junto a la sueca Kiruna o la canadiense Creigthton, y ha sido trabajada desde el período prehispánico de manera artesanal, según Jarufe.

