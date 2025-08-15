Corte de Pichincha reprograma audiencia de Pabel Muñoz y designa un perito

Este 15 de agosto de 2025 se notificó a las parte sobre el cambio de fecha de la audiencia

Pabel Muñoz durante un encuentro con medios de comunicación el 12 de agosto de 2025.

La audiencia de juzgamiento al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, inicialmente prevista para el próximo 23 de agosto de 2025, fue postergada. La nueva fecha fijada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha es el martes 26 de agosto, a las 08:30, en la Sala de Audiencias número 8.

La Función Judicial notificó este 15 de agosto a las partes involucradas sobre el cambio, justificando la reprogramación como una forma de "garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las partes, la inmediación procesal y la correcta sustanciación de la causa". En ese sentido, el documento advierte que no se aceptarán pedidos de diferimiento por cambios de abogado de última hora. Incluso se ha enviado un oficio a la Defensoría Pública para garantizar el derecho a la defensa.

En el mismo contexto, se ordenó la inclusión de una nueva prueba presentada el 11 de agosto por Néstor Marroquín, activista y representante del colectivo Cuida Tu Voto, quien denunció a Muñoz por presuntas expresiones ofensivas durante una entrevista brindada el 22 de mayo de 2025.

En aquella ocasión, el alcalde se refirió al proceso de revocatoria de mandato impulsado por Marroquín, afirmando que “tengan mucho cuidado de quiénes le están haciendo firmar, y qué le están haciendo firmar (...) el mismo promotor... tuvo una sentencia de ámbito penal...”.

Según el denunciante, estas declaraciones afectan su honra y buscan desacreditar su labor como activista ciudadano.

Como parte del proceso, se designó al perito Carlos Espinoza, criminalista especializado en audio y video, para realizar un peritaje solicitado por la parte acusadora. El informe técnico deberá estar listo cinco días después de su posesión, prevista para el lunes 18 de agosto. Los honorarios del perito, fijados en 940 dólares, serán cubiertos por el Consejo de la Judicatura.

Muñoz conformó su asistencia

Antes del anuncio del aplazamiento, Muñoz ya había confirmado su intención de asistir a la audiencia. No obstante, cuestionó la solidez legal de la acusación. “No se sostiene. Si revisan las declaraciones, yo no me refiero a una persona en particular. Si alguien se siente aludido por una crítica general, puede acudir a la justicia”, declaró.

En su intervención, el alcalde recalcó que su prioridad es cumplir con la ciudad. “Los desestabilizadores deberían explicar por qué presentan todos los recursos posibles sobre un mismo hecho, y por qué se intenta aplicar tres tipos de sanciones".

