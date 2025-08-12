Pabel Muñoz critica operativos de concejal: "Es tu estrategia por sacar unos likes"

Imagen de la sesión del Concejo que se realizó este 12 de agosto de 2025.

La sesión del Concejo Metropolitano de Quito volvió a ser escenario de un tenso debate entre el alcalde Pabel Muñoz y el concejal Andrés Campaña, esta vez por una serie de videos que el edil publicó en redes sociales, en los que aparece acompañando a agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) durante operativos en la ciudad.

El cruce se dio luego de la intervención en el Concejo del director de la AMT, Washington Martínez, quien presentó un informe sobre los controles de velocidad en Quito. Tras su exposición, Campaña le preguntó si había recibido alguna directriz del alcalde prohibiéndole colaborar con los operativos.

“¿Recibió usted una carta del alcalde señalándole y prohibiéndole que nos apoye en los operativos, que son su responsabilidad y que como concejal he acompañado para visibilizar la necesidad de que en la ciudad haya más control?", preguntó Campaña. En los videos, el edil aparece junto a uniformados en operativos de control vehicular, colocando un sello con la frase “mal quiteño” en vehículos que incumplen la normativa.

Los videos de la polémica

En el material difundido por Campaña el pasado 7 de agosto, se lo ve afirmando: “No importa el lugar de la ciudad. Nosotros estamos para ejercer control y autoridad en todo el DMQ. Hoy hemos venido a señalar quiénes son los malos quiteños”.

El alcalde Pabel Muñoz respondió en la misma sesión, confirmando que envió una carta al director de la AMT y a varias administraciones del Municipio, consultando si el concejal estaba incurriendo en una atribución de funciones que no le competen.

“En este país hay Constitución y leyes, y todos estamos obligados a cumplirlas. Tú no estás acostumbrado a eso, por eso, por ejemplo, violaste los artículos que nos obligaban a mantener reserva sobre alianzas público-privadas, solo para grabar un típico video”, dijo el alcalde.

Muñoz citó el artículo 329 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que establece que los concejales no pueden atribuirse funciones administrativas ni representar al GAD sin autorización. "Si me extraña que como concejal estés dedicado a poner sellos de mal estacionamiento, ¿en nombre de qué?, vulnerando principios claramente legales y un ordenamiento institucional", agregó.

Y añadió: "Si esa es tu estrategia por sacar unos likes. Tú puedes hacer lo que quieras, pero yo les estoy diciendo a los funcionarios municipales es que, no estoy prohibiendo que puedan colaborar con el órgano de fiscalización, y dando cumplimiento al marco legal, las instituciones y sus servidores y funcionarios, solo pueden acatar disposiciones que se apeguen al principio de autoridad ceñidas al marco legal y constitucional".

En la sesión, recalcó que a ningún concejal se le permitirá una estrategia de redes sociales basada en fingir ser la autoridad de control y disponer sanciones. "Eso vulnera el principio institucional y la división de funciones”, advirtió.

"No bloquee nuestro trabajo"

Campaña no tardó en responder. “Estás totalmente equivocado, Pabel. Ni este Concejo ni tú como alcalde pueden estar alejados del interés ciudadano. No podemos ser la causa por la que la gente odia a la política”, señaló.

El edil defendió su presencia en las calles junto a la AMT y lamentó lo dicho por Muñoz. "Me hubiera gustado contar con su apoyo. No bloquee el trabajo de los concejales que hemos decidido salir a las calles. Si cree que he violado la ley, puede iniciar las acciones que considere necesarias”.

La controversia generó incomodidad entre otros miembros del Concejo. El edil Adrián Ibarra pidió respeto al orden institucional. “Es una vergüenza. Cuando se abran las elecciones, quien quiera ser candidato que lo sea, pero este no puede ser el escenario para eso”.

La concejala Analía Ledesma solicitó la suspensión de la sesión, mientras cuestionó que el debate sobre seguridad y control vial se vea empañado por disputas políticas.

El enfrentamiento entre Muñoz y Campaña no es nuevo. El concejal, quien ha hecho de la denuncia y el activismo digital una de sus banderas, ha protagonizado varios cruces con el alcalde por temas relacionados con transparencia, movilidad y seguridad.

