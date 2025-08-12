Expreso
Algunos de los buses se estacionaron en los alrededores del Coliseo Rumiñahui, en La Vicentina.Foto: Ángelo Chamba

Buses de simpatizantes de Noboa llegan a Quito para sumarse a marcha contra la Corte

Decenas de simpatizantes del presidente Daniel Noboa llegaron al centro-norte de Quito para participar en la marcha

Desde la madrugada de este martes 12 de agosto de 2025, Quito comenzó a recibir una inusitada afluencia de buses interprovinciales provenientes de distintas provincias del Ecuador. A bordo, venían decenas de simpatizantes del presidente Daniel Noboa, convocados para respaldar la marcha organizada por el mandatario en contra de la Corte Constitucional.

Uno de los puntos de llegada fue la calle Solano, en el sector de El Dorado, centro- norte de Quito. Allí, numerosos buses, principalmente de cooperativas de transporte provenientes de la Costa, se estacionaron desde las primeras horas. Los manifestantes, quienes portaban banderas del Ecuador, aprovecharon la mañana para compartir alimentos y prepararse para la movilización.

Otra zona con alta concentración de vehículos fue el sector del Coliseo General Rumiñahui, en La Vicentina, en el norte. 

La presencia masiva de unidades de transporte y personas generó desde temprano una fuerte congestión vehicular, obligando a las autoridades municipales a implementar desvíos y cierres viales.

En el sector, agentes de tránsito ejecutan un operativo especial para redirigir el flujo vehicular en torno al Coliseo Rumiñahui, uno de los principales puntos de encuentro de los simpatizantes oficialistas.

Vías cerradas por la movilización

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre total de la avenida 6 de Diciembre y Patria, en ambos sentidos, en las inmediaciones del Parque El Ejido. 

También se reportaron bloqueos en varias arterias del centro-norte de la capital, como las calles Tamayo, Lizardo García, Baquerizo Moreno, Plaza Gutiérrez, Mariscal Foch y Andrés Xaura. Además de la 18 de Septiembre y Alfredo Pérez Guerrero.

Según datos preliminares de las autoridades, hasta las 06:30 ya se contabilizaban al menos 200 buses provenientes de diferentes provincias del país, todos con destino a la capital para participar en la movilización liderada por Noboa.

La concentración principal está prevista en el Puente del Guambra, desde las 11:00, donde los asistentes se reunirán antes de iniciar la marcha hacia la sede de la Corte Constitucional, ubicada en la calle José Tamayo y Lizardo García. 

El recorrido avanzará por la avenida Patria, continuará por la 6 de Diciembre y culminará en la mencionada intersección.

