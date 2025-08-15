Intento de robo en el sur de Quito terminó en enfrentamiento armado

Los ocupantes de un vehículo intentaron huir y abrieron fuego contra los agentes policiales

El presunto implicado que resultó herido tenía un celular y dinero en efectivo.

Lo que inició como una jornada de control rutinaria terminó con disparos en plena vía pública. La noche del 14 de agosto de 2025, en medio de un operativo de seguridad en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito, la Policía fue alertada sobre un presunto asalto.

La denuncia señalaba a varios sujetos que se movilizaban en un vehículo y que habrían participado en el hecho delictivo.

Según información de la Policía, al percatarse de la presencia de los uniformados, los ocupantes del vehículo intentaron huir y abrieron fuego contra los agentes.

En medio del cruce de disparos, uno de los presuntos delincuentes resultó herido luego de que los policías hicieran uso legítimo de la fuerza para repeler el ataque.

Al momento de la detención, al sospechoso se le encontró un teléfono celular y una cantidad de dinero en efectivo, cuya procedencia es investigada.

Las evidencias del ataque

En el sitio quedaron varios casquillos de bala esparcidos, los cuales fueron recogidos como parte de la evidencia por el equipo de Criminalística. También se incautó un arma de fuego, presuntamente utilizada por los agresores durante el enfrentamiento.

Mientras, las autoridades han reiterado que continuarán con los operativos en distintos puntos de la capoital como parte de su estrategia para reducir los índices delictivos y responder de forma inmediata ante cualquier amenaza.

Delincuente abatido en el norte de Quito

La noche del 10 de julio, cinco sujetos armados descendieron de un vehículo e intentaron asaltar a tres policías que se encontraban dentro de un auto estacionado en la calle Jorge Erazo, en la intersección con la calle Fernando Dávalos, en el sector de La Florida.

Según el reporte oficial, los agresores actuaron de forma coordinada y violenta. Sin embargo, la reacción de los uniformados frustró el intento de asalto.

En el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes falleció en el lugar y otro resultó herido. Los tres individuos restantes lograron escapar en el mismo vehículo con el que llegaron, por lo que la Policía desplegó un operativo para localizarlos.

