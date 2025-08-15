Liga de Quito vs. Botafogo: los elogios de Davide Ancelotti al juego de los albos

Tras la victoria 1-0 sobre Liga de Quito, el entrenador de Botafogo resaltó el nivel presentando por los albos en Brasil

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, disputado el jueves 14 de agosto entre Botafogo y Liga de Quito, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, terminó triunfo de los locales por la mínima diferencia (1-0).

Te invitamos a leer: Arranca la Premier League: ¿Cuáles son los candidatos al título esta temporada?

El técnico Davide Ancelotti, que se estrenó en el torneo continental, resaltó el nivel presentado por los albos. "Me sorprendió porque no los conocía bien y tuve poco tiempo para estudiarlos. Hicieron una presión bien ejecutada que sorprendió un poco por su velocidad y organización. Es un equipo bien entrenado, pero en esta competición todos los equipos son difíciles de vencer. Tenemos que estar contentos con la victoria", afirmó.

Miller Bolaños, sentenciado por delito de intimidación: Este tiempo debe ir preso Leer más

El DT italiano también hizo un análisis de lo presentando por los universitarios en Brasil. "Un equipo muy vertical que no esperaba, con mucha intensidad y muy físico. Tienen mucho dominio de balón en la liga ecuatoriana, hoy sorprendieron por eso, no esperaba esa calidad que tienen y sean tan verticales. Tenemos que defender bien contra un equipo como ese", aseguró.

Ancelotti tambien habló de los que espera en la revancha, el jueves 19 de agosto, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, al comentar que "va a ser un partido difícil para nosotros en la altura, y va a ser un partido difícil para la Liga de Quito, marcar dos goles contra el Botafogo, que es muy sólido. No tengo experiencia jugando en la altura, tenemos un cuerpo médico de alto nivel que está preparando a los jugadores para eso".

Liga de Quito y un error muy caro

Tiago Nunes resaltó el juego de los albos en el campo del Fogao. Andre Coelho / EFE

Liga de Quito regresó a la capital con la sensación de que se le escapó la posibilidad de conseguir un mejor resultado en la visita a Botafogo, por los octavos de final de la Copa Libertadores, y que perdió por un gol antes del primer minuto de juego, tras una falla de Fernando Cornejo.

El técnico Tiago Nunes manifestó que “no es fácil jugar contra Botafogo en su estadio y tener la posesión en esta cancha. Creo que nos faltó un poco más de profundidad para generar situaciones más claras”.

El estratega brasileño resaltó que pese a que “sufrimos un gol de manera inesperada y muy temprana, me quedo con una buena sensación de cómo el equipo, a partir de ese momento, demostró carácter y una buena capacidad para mantener el balón”.

Nunes ya prevé lo que será la revancha el jueves en el estadio Rodrigo Paz, al afirmar que “tenemos todas las condiciones para hacer un gran partido de locales y, con nuestra gente, buscar la remontada para pasar a los cuartos de final”.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!