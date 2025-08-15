De la fama a la cárcel: Sean Kingston recibe sentencia por millonaria estafa

El rapero Sean Kingston recibirá sentencia este viernes en el sur de Florida tras ser declarado culpable de participar en un esquema de fraude valorado en un millón de dólares.

¿Quién es Sean Kingston?

Kingston, cuyo nombre real es Kisean Paul Anderson, y su madre, Janice Eleanor Turner, fueron hallados culpables en marzo por un jurado federal de conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos adicionales de fraude electrónico. El juez federal David Leibowitz condenó el mes pasado a Turner a cinco años de prisión, mientras que la sentencia del artista fue pospuesta para la fecha actual.

Ambos fueron arrestados en mayo de 2024. Un equipo SWAT allanó entonces la mansión alquilada de Kingston en los suburbios de Fort Lauderdale, donde fue detenida Turner. El rapero fue arrestado el mismo día en Fort Irwin, una base de entrenamiento del Ejército en el desierto de Mojave, California, mientras realizaba una presentación.

De acuerdo con los registros judiciales, entre abril de 2023 y marzo de 2024 Kingston utilizó redes sociales para negociar la compra de artículos de lujo. Tras cerrar los tratos, invitaba a los vendedores a sus propiedades en Florida con la promesa de promocionar sus productos en redes sociales.

¿Cómo era el hecho delictivo?

Las investigaciones determinaron que, al momento del pago, Kingston o su madre enviaban a las víctimas recibos electrónicos falsos por artículos como una camioneta Escalade blindada, relojes y un televisor LED de 19 pies (6 metros). Cuando el dinero no se transfería, las víctimas intentaban reiteradamente obtener el pago, que en algunos casos solo llegaba tras iniciar acciones legales o acudir a las autoridades.

Sean Kingston alcanzó la fama a los 17 años con el éxito de 2007 Beautiful Girls, que incorporó elementos del tema Stand By Me de Ben E. King, lanzado en 1961.

