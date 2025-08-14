Nodal se casó con Ángela Aguilar 21 días después de separarse de Cazzu

"Yo de corazón le pido disculpas a la madre de mi hija", expresó el artista en su última entrevista

Christian Nodal habló por primera vez sobre su matrimonio con Ángela Aguilar y el tiempo que transcurrió entre su ruptura con Cazzu y la boda.

En una entrevista de dos horas con la periodista Adela Micha, publicada en el canal de YouTube La Saga, el cantante de regional mexicano afirmó que se casó el 29 de mayo de 2024, apenas 21 días después de concluir su relación con la rapera argentina.

Nodal también reveló que conoció a Aguilar en 2020 durante la grabación de la canción Dime que me quieres, cuando él tenía 22 años y ella 16. “Ahí fue donde surgió el romance con ella. Ahí fue donde dije: ‘wow, está bien bonito esto’. Por miedos, por enamorado, por todo, por perro, no pudimos hacer que eso funcionara”, relató sobre esa primera etapa de su vínculo.

Tras ese encuentro, dijo, no volvieron a hablar hasta el 14 de mayo de 2024. El artista afirmó que él y Cazzu atravesaron seis separaciones antes de iniciar su relación con Aguilar. “Yo de corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, expresó.

“Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto. Me hubiera gustado darle más tiempo para procesar la tristeza, el dolor o el despecho, pero no fue por gusto. Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé”, añadió.

