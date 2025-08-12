Detienen a Jhayco en Miami por presunta posesión de drogas

El reguetonero tuvo que pagar una fianza de 3.000 dólares

El cantante urbano Jhayco, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade por cargos relacionados con drogas, según registros policiales obtenidos por NBC Miami.

De acuerdo con el reporte, la detención ocurrió alrededor de las 2:55 de la madrugada, mientras el artista conducía un Corvette rojo de dos puertas a cinco millas por hora por la Southwest Eight Street. El vehículo se detuvo completamente y permaneció inmóvil por más de un minuto, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Un oficial indicó que, al acercarse al automóvil, percibió un fuerte olor a cannabis y observó que el cantante tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz. Durante la inspección del vehículo, se encontraron dos bolsas negras con aproximadamente siete gramos cada una de presunta marihuana, así como tres bolsitas transparentes con polvo blanco, presuntamente cocaína, con un peso total estimado de dos gramos, en los bolsillos del artista.

¿De qué fue acusado Jhayco?

Jhayco, de 32 años, fue acusado formalmente de posesión de cocaína y posesión de menos de 20 gramos de cannabis. La fianza fue fijada en 3.000 dólares. No se ha confirmado si el artista la pagó.

El cantante puertorriqueño es conocido por temas como 'Dákiti' y ‘No Me Conoce - Remix’, colaboraciones con Bad Bunny. Su álbum debut FAMOUZ (2019) alcanzó el puesto número cinco en la lista Top Latin Albums, según datos de Spotify.

