Katy Perry pagó una gran multa en España: ¿Cuál fue la causa?

La controversia no abandona la carrera de Katy Perry. El video de Lifetimes es el nuevo involucrado

Katy Perry pagó una multa de 6.001 euros por grabar escenas de su videoclip Lifetimes en una zona protegida del Parque Natural de Ses Salines, en Formentera. La artista rodó en julio de 2024 en el islote de s’Espalmador, un enclave de alto valor ecológico al que solo se puede acceder con autorización especial.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares informó que la productora WeOwnTheCity no solicitó el permiso necesario para filmar en el lugar. Las autoridades calificaron la infracción como “grave”, aunque sin agravantes, y confirmaron que la productora pagó la sanción a principios de 2025, tras verificar que no se produjeron daños ambientales.

¿Qué pasó en el videoclip de Lifetimes de Katy Perry?

En el videoclip, que acumula más de dos millones de reproducciones en YouTube, Perry baila sobre la arena, se adentra en el sistema dunar y recorre el entorno. La normativa balear exige autorización expresa para realizar filmaciones con fines comerciales en áreas protegidas, un requisito que el equipo no cumplió.

S’Espalmador, ubicado junto a la playa de ses Illetes, conserva 137 hectáreas de arena fina, flora endémica y fauna protegida. Señales y cuerdas delimitan desde 1980 este espacio, declarado protegido por su valor natural.

Este episodio se suma a otras controversias medioambientales que rodean a la artista. Recientemente, recibió críticas por viajar al espacio en un cohete comercial, una acción que activistas y expertos cuestionaron por su impacto ambiental.

