Migrante ecuatoriana gana el 'Gordo' de la Lotería de Navidad en España

Gladys Manzanilla fue una de las ganadores del Sorteo de Navidad en España.

Gladys Manzanilla, una migrante ecuatoriana que lleva más de 30 años viviendo en España, se convirtió en una de las afortunadas ganadoras del Gordo de la Lotería de Navidad 2025. El premio asciende a 400 000 euros por décimo, una cifra que representa un hito en su vida tras décadas de esfuerzo y trabajo fuera de su país de origen.

“No sé qué voy a hacer con el premio, creo que voy a seguir trabajando”, declaró a la prensa local española tras confirmarse la noticia de que recibió el premio.

El boleto ganador, con el número 79 432, fue cantado en el tradicional sorteo celebrado en el Teatro Real de Madrid, donde miles de personas siguieron con expectativa el evento que cada año marca el inicio de las fiestas navideñas.

Niñas cantan el número agraciado con el premio gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad. EFE/Chema Moya

'El Gordo': tradición que une a España cada diciembre

La Lotería de Navidad de España es uno de los sorteos más antiguos y emblemáticos del mundo. Se celebra cada 22 de diciembre desde 1812, y es considerado un fenómeno social y cultural. Más allá de los premios, el evento moviliza al país entero, pues muchas familias, amigos y comunidades compran y comparten décimos, convirtiendo la suerte en una experiencia colectiva.

El sorteo se caracteriza por su formato único: los números son cantados por niños de la residencia San Ildefonso, quienes entonan las cifras y los premios en un acto que se transmite en vivo por televisión y radio. El “Gordo” es el premio mayor, que concede 400 000 euros por décimo, aunque existen otros premios secundarios que también reparten millones.

La historia de Gladys Manzanilla

Gladys emigró desde Ecuador hace tres décadas en busca de nuevas oportunidades. Su vida en España ha estado marcada por el trabajo constante y la adaptación a una nueva cultura.

Manzanilla confesó que esta era la primera vez que participaba en este tradicional sorteo y que aún no ha decidido cómo invertirá el dinero. Según la normativa de la Agencia Tributaria española, los premios superiores a 40 000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20 %, lo que significa que la cifra neta será menor, aunque igualmente significativa.

El Gordo no solo es un evento cultural, sino también un fenómeno económico. Cada año, la venta de boletos moviliza millones de euros y genera un ambiente de ilusión en todo el país. El precio de cada décimo es de 20 euros, y la posibilidad de compartirlos entre familiares o amigos hace que el premio se multiplique en alegría colectiva.

