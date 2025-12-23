Siniestros viales en Guayaquil: Estas son las 10 novedades de las últimas horas

Los incidentes de tránsito se registraron en vías del norte y sur de la ciudad, reportó la Agencia de Tránsito y Movilidad

Un choque se registró en la avenida San Jorge, en el sector de la ciudadela Kennedy, norte de Guayaquil.

En las últimas horas, algunas vías de Guayaquil han sido escenario de inseguridad vial. Al menos una decena de siniestros ocurrieron en sectores del norte y sur.

Las novedades comenzaron en la noche del lunes 22 de diciembre, aproximadamente a las 20:19, en la avenida Juan Tanca Marengo, a la altura de José Antonio Gómez.

Al menos dos uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) trataban de organizar la escena, en medio de algunos motorizados, según la imagen difundida por la entidad.

Unos trece minutos después había otro siniestro en la avenida Carlos Julio Arosemena, a la altura del paso a desnivel que está cerca de la estación Federación Deportiva del Guayas, de la Metrovía.

En las primeras horas de este martes 23 de diciembre (01:06), un automóvil color gris estuvo incolucrado en un incidente en la avenida Domingo Comín, cerca del redondel de La Pradera.

Choques en Guayaquil dejan carros destruidos

Los conductores de un taxi y una camioneta protagonizaron un fuerte choque, que dejó daños sobre todo al vehículo de transporte de pasajeros.

Ocurrió a las 01:49 del martes en la avenida San Jorge, en la ciudadela Kennedy, norte de la ciudad. En la imagen posteada por la ATM se vio al taxi sobre el parterre central, con la carrocería dañada.

Un agente de control metropolitano y un paramédico del Cuerpo de Bomberos estaban entre los miembros de equipos de rescate que llegaron al lugar del siniestro.

🚨Se registra un #Siniestro de tránsito en la Av. San Jorge, Ciudadela Kennedy, sentido hacia la Universidad de Guayaquil.



Un automóvil blanco se impactó contra un poste en la avenida del Bombero, cerca del inicio de vía a la costa, en el sentido hacia el centro.

En la avenida Francisco de Orellana, a la altura de Pascuales, la ATM atendió otra novedad, aproximadamente a las 05:34.

En la mañana, a las 06:24, los agentes acudieron nuevamente a la avenida del Bombero, el mismo punto donde el carro impactó contra un poste, para ayudar a remover un taxi que estuvo involucrado en otro siniestro.

La inseguridad vial también se registró en la vía Perimetral, frente al Hospital Universitario, donde agentes y paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron una emergencia cerca de las 07:00.

Nuevamente en la avenida Carlos Julio Arosemena, esta vez cerca del colegio 28 de Mayo, un automóvil rojo terminó con la parte delantera dañada, según la foto publicada por la ATM.

Finalmente, una ambulancia de los bomberos asistió en un siniestro que ocurrió en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, en el norte.

