Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

siniestro vial en avenida san Jorge
Un choque se registró en la avenida San Jorge, en el sector de la ciudadela Kennedy, norte de Guayaquil.CORTESÍA DE ATM

Siniestros viales en Guayaquil: Estas son las 10 novedades de las últimas horas

Los incidentes de tránsito se registraron en vías del norte y sur de la ciudad, reportó la Agencia de Tránsito y Movilidad

En las últimas horas, algunas vías de Guayaquil han sido escenario de inseguridad vial. Al menos una decena de siniestros ocurrieron en sectores del norte y sur.

RELACIONADAS

Las novedades comenzaron en la noche del lunes 22 de diciembre, aproximadamente a las 20:19, en la avenida Juan Tanca Marengo, a la altura de José Antonio Gómez.

Al menos dos uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) trataban de organizar la escena, en medio de algunos motorizados, según la imagen difundida por la entidad.

Unos trece minutos después había otro siniestro en la avenida Carlos Julio Arosemena, a la altura del paso a desnivel que está cerca de la estación Federación Deportiva del Guayas, de la Metrovía.

En las primeras horas de este martes 23 de diciembre (01:06), un automóvil color gris estuvo incolucrado en un incidente en la avenida Domingo Comín, cerca del redondel de La Pradera.

RELACIONADAS

Choques en Guayaquil dejan carros destruidos

Los conductores de un taxi y una camioneta protagonizaron un fuerte choque, que dejó daños sobre todo al vehículo de transporte de pasajeros.

Ocurrió a las 01:49 del martes en la avenida San Jorge, en la ciudadela Kennedy, norte de la ciudad. En la imagen posteada por la ATM se vio al taxi sobre el parterre central, con la carrocería dañada.

Un agente de control metropolitano y un paramédico del Cuerpo de Bomberos estaban entre los miembros de equipos de rescate que llegaron al lugar del siniestro.

RELACIONADAS
TRANSITO GUAYAQUIL

Proponen en Guayaquil calles que integren y protejan a peatones con un diseño seguro

Leer más

Un automóvil blanco se impactó contra un poste en la avenida del Bombero, cerca del inicio de vía a la costa, en el sentido hacia el centro.

En la avenida Francisco de Orellana, a la altura de Pascuales, la ATM atendió otra novedad, aproximadamente a las 05:34.

En la mañana, a las 06:24, los agentes acudieron nuevamente a la avenida del Bombero, el mismo punto donde el carro impactó contra un poste, para ayudar a remover un taxi que estuvo involucrado en otro siniestro.

La inseguridad vial también se registró en la vía Perimetral, frente al Hospital Universitario, donde agentes y paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron una emergencia cerca de las 07:00.

Nuevamente en la avenida Carlos Julio Arosemena, esta vez cerca del colegio 28 de Mayo, un automóvil rojo terminó con la parte delantera dañada, según la foto publicada por la ATM.

Finalmente, una ambulancia de los bomberos asistió en un siniestro que ocurrió en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, en el norte.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Octavio Rivero: "La situación en Barcelona SC es insostenible"

  2. Siniestros viales en Guayaquil: Estas son las 10 novedades de las últimas horas

  3. 'Avengers Doomsday' lanza primer teaser oficial y confirma el regreso de Steve Rogers

  4. Godoy sobre escándalo judicial: "Gaibor tiene que responder por sus actuaciones"

  5. ¿El pavo da sueño? Esta es la verdadera razón por la que el cuerpo pide dormir

LO MÁS VISTO

  1. Juez Carlos Serrano: “Las mafias dentro intentaron 'llegarme'”

  2. ¿Quién fue Diego Borella, a quien 'Emily in Paris' dedica su quinta temporada?

  3. Nuevo mercado en Guayaquil: En qué sector del suroeste hará la obra el Municipio

  4. Barcelona sacude el camerino: limpieza de huelguistas luego del golpe ante IDV

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este martes 23 de diciembre 2025

Te recomendamos