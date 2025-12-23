Explosión en un restaurante de Sauces 4: esto es lo que se sabe

El hecho generó alarma en ese sector del norte de Guayaquil la madrugada de este martes 23 de diciembre

La explosión se registró en un local de comidas en Sauces 4, norte de Guayaquil, la madrugada de este martes 23 de diciembre.

Un susto se registró la madrugada de este martes 23 de diciembre, cerca de las 04:30, tras una explosión provocada por la acumulación de gases en un restaurante ubicado en el sector de Sauces 4, en el norte de Guayaquil.

El estallido ocasionó daños materiales leves en la infraestructura del local. No se reportaron personas heridas, ya que el establecimiento se encontraba cerrado al momento del incidente.

Tras la alerta, unidades de emergencia acudieron al sitio para verificar la situación y descartar riesgos adicionales en la zona. Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil laboraron en la zona.

Explosión en Sauces 4: Causas aún no determinadas

Los propietarios del negocio indicaron que, hasta el momento, se desconocen las causas exactas que habrían originado la acumulación de gases.

“Afortunadamente, solo se registraron daños leves”, señaló uno de los dueños del establecimiento, quien añadió que el local fue asegurado de manera preventiva mientras se realizan las evaluaciones técnicas correspondientes.

