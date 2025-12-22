Ataque en picantería de Guayaquil: cinco detenidos fueron liberados

Tras el ataque armado ocurrido en una picantería del norte de Guayaquil, la Policía Nacional detuvo a cinco presuntos implicados la noche del sábado 20 de diciembre. No obstante, horas después de la audiencia de formulación de cargos, los sospechosos recuperaron su libertad, bajo medidas alternativas.

Hallazgo del vehículo clave en la investigación

Las investigaciones permitieron ubicar el vehículo utilizado para trasladar a uno de los heridos hasta una clínica privada, donde finalmente falleció. A partir de ese hallazgo, los agentes lograron identificar y localizar a los sospechosos.

Al llegar al sitio donde se encontraba el automotor, los uniformados fueron alertados por un guardia de seguridad, quien informó que tres sujetos intentaban retirar el vehículo del lugar. Durante la intervención, los policías interceptaron a los implicados y observaron dos armas de fuego tipo pistola en su poder.

Hallazgo de droga y prendas vinculadas al ataque

En el marco de la misma línea investigativa, la Policía allanó una habitación donde se encontraba uno de los aprehendidos y detuvo a dos personas en posesión de 16 gramos de marihuana.

Según el jefe policial del distrito Modelo, Edison Palacios, en ese inmueble también se hallaron las prendas de vestir que los sospechosos habrían usado al momento del hecho violento.

Audiencia y medidas judiciales

De acuerdo con el acta de la audiencia de formulación de cargos, la defensa de los detenidos argumentó que contaban con permisos para portar armas, por lo que —según su alegato— no se configuraba un delito por ese concepto.

Sin embargo, el fiscal del caso formuló cargos por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en mínima escala, y solicitó como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad judicial, pedido que fue aceptado por el juez.

