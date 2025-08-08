“Yo lo odiaba”: Maykel confiesa cómo cambió su relación con Ren Kai

La amistad se ha fortalecido. Por eso presentan el tema Quédate, grabado en chino y español

La amistad entre Maykel y Ren Kai ha trascendido lo profesional. En entrevista con EXPRESIONES, tras la presentación de su canción Quédate, la primera bachata grabada en chino y español, los intérpretes compartieron los detalles que los han llevado a ser cercanos.

Esta unión es particular, ya que ambos artistas pertenecen a géneros distintos, pero revelaron que se conocían desde hace varios años, porque sus hermanos escuchan su música.

Quien más sorprendió fue Maykel, al contar: “Yo lo odiaba. Mi hermana es muy fan y me daba celos. Me tenía cansado con sus temas. Le parece muy guapo y yo le decía: ‘¿Qué le ves a ese chino?’, pero cuando ya escuché su música supe que es un maestro”, relató entre risas.

Bromeando con ambos artistas, y sabiendo lo fanático que es Maykel de los videojuegos, se le preguntó a Ren Kai si ya había sido invitado a jugar en alguna consola. “Yo soy muy vicioso, esa es la verdad, pero no lo he invitado. La verdad es que faltó eso”, respondió.

La letra de Quédate fue escrita por Ren Kai en una sesión de composición en Bogotá. Sin embargo, nunca pensó en grabarla, pero al revisitarla supo que debía convertirse en una colaboración con alguien que conociera el género, y nadie mejor que Maykel para hablar de bachata. “Maykel ya es uno de los veteranos de la música, pese a su corta edad. Aprendí demasiado por su pasión por la música y su curiosidad. Todas las veces que nos hemos juntado han sido inspiradoras”, expresó Ren.

Así es la actual relación entre Ren Kai y Maykel

Ambos artistas cuentan que han tenido acercamientos desde hace dos años, gracias a amigos en común. Maykel confesó que cuando lo visita, jamás se queda quieto. “Veo su piano tan nuevo y tengo que ir a tocarlo, quiero destrozarlo y usarlo”, dijo entre risas.

La estructura de la canción y el énfasis en ciertas líneas vocales fueron recomendaciones de Maykel para el tema, que se estrenó el 7 de agosto en todas las plataformas digitales. “Cuando escuché a Ren cantar bachata me di cuenta de que se le da muy bien. Incluso Jorge Luis Borkis me dijo: ‘Dile a Ren Kai que solo haga bachata’. Su voz es muy amplia para todos los géneros”, concluyó.

Andreína Bravo y sus nuevas canciones: “Estoy lista para más acción” Leer más

Más de Quédate, bachata cantada en Chiñol

Los artistas tuvieron el lanzamiero en Guayaquil. El evento, organizado por Radio Disney Ecuador, se realizó en Carl’s Jr. con la presencia de medios y fanáticos.

Durante la presentación, el artista reveló que no tenía previsto componer bachata, pero que el género le resulta cercano. Maykel, invitado especial, interpretó junto a Ren el nuevo tema y cantó sus éxitos Bailando Bachata y Guapa.

El sencillo, disponible desde el 7 de agosto en plataformas digitales, marca un momento importante en la música latina al fusionar géneros e idiomas. Ambos artistas destacaron su conexión personal y el deseo de seguir colaborando en futuros proyectos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!