Andreína Bravo y sus nuevas canciones: “Estoy lista para más acción”

Entre Colombia y Ecuador se están tejiendo los sueños y la carrera de Andreína Bravo. La guayaquileña, que empezó su camino en programas de telerrealidad y ahora se abre paso en la música, está consiguiendo oportunidades que, cree, se dan gracias a su perseverancia.

Así como el nombre de su sencillo principal, Trukitos, junto al colombiano Dennis Fernando, demuestra sus destrezas para mantenerse vigente. Además, se ha sumado a otros proyectos, como los realizados con Yilda Banchón, Juan Fernando Velasco y la canción oficial del Municipio de Guayaquil por las fiestas julianas.

Colombia, el país de sus sueños

Este año participó por tercera vez en los Premios Heat, que se desarrollaron en Medellín, Colombia. Desde la actual capital del reguetón, comienza a tejer una nueva red de contactos que la lleva a esta etapa musical.

“En esta tercera oportunidad ya uno sabe qué hacer, mi equipo estaba más preparado. Estábamos listos para saber cuándo comenzaba a sudar o a qué medio acercarme. Por primera vez salí en Billboard Latino. Gracias a Dios, en el exterior me siento ya más liberada y se me abren las puertas un poco más fácilmente. También tengo buena aceptación aquí en Ecuador y me llevo con todos los medios”, cuenta la intérprete, a quien, por un par de hechos mediáticos y faranduleros, han arrinconado en los eventos públicos.

Pero los escándalos no los busca ella, asegura. Por eso, este 2025 se ha mantenido al margen, trabajando más en su música y conectando con nuevos productores, intérpretes y amigos. “Tuve que aprender a poner límites para ser esta nueva versión. Por más mala que pueda parecer, yo prefiero decir las cosas como son y así ya no pasar inconvenientes como en el pasado. Prefiero darle cabida a lo que me hace sentir bien”, afirma. Esto también se refleja en su música.

Así llega Trukitos, su sencillo principal junto al colombiano Dennis Fernando. Andreína revela que ahora, más que nunca, ve la música también como una empresa.

“Lo que hace Dennis Fernando me gusta mucho. Esta colaboración nació por un amigo en común y porque nos llevamos bien en redes sociales. El tema lo hicimos a larga distancia y estaba listo desde 2024, pero preferimos lanzarlo hasta ahora. Ahora me doy cuenta de la importancia de los asuntos contractuales, y debíamos ver ciertos temas entre los equipos para que todo fluya. Él me ayudó mucho porque creía que era la manera correcta para que estuviéramos comprometidos los dos. Hace pocas semanas estuvo en Ecuador y lo promocionamos juntos. El video lo grabamos en Medellín luego de los premios Ícono del año pasado”, relata.

Pero no es lo único que la acerca a Colombia. También tiene una canción que le genera mucha ilusión. “Mi mánager es Dios, y en Colombia me puso en contacto con la gente adecuada para hacer conexiones en los Premios Heat. Logré hacer dos canciones ahora que estuve en abril. Grabé con Venesti, un artista que está comenzando a destacarse y es conocido como el rey del afropop”. Venesti promociona actualmente un featuring junto a Mike Bahía.

Andreína Bravo quiere ir a La Casa de los Famosos

Siguiendo con el vecino país, la televisión bogotana también mostró interés por la artista. Los rumores de una posible invitación a La casa de los famosos Colombia eran ciertos, y en 2024 tuvo la oportunidad de ser una de las participantes. “Me invitaron a sumarme a La casa de los famosos de Colombia, pero no acepté porque sabía que querían causar controversia con la participación de Miguel Melfi. Fue un mensaje espontáneo, me escribió Brigitte Velasco, que es la productora. En estos realities siempre va a salir tu esencia, y lo que haces ahí es lo que eres. Y yo ahora solo busco cosas positivas para mi carrera”.

Sin embargo, no descarta participar en otra oportunidad similar. “Me gustan los reality shows. Estoy lista para más acción”, afirma.

“Los fans son parecidos a la esencia del artista. Aunque no se puede controlar quién te sigue o no. Me gusta que muchas mamás me quieren porque veo que hacen el esfuerzo de hacer alguna coreografía de mi canción con sus niñas”. Andreína Bravo Cantante

Los 'trukitos' de Andreína Bravo

En Guayaquil, la música sigue su curso. Fue una de las invitadas al tema oficial de las fiestas julianas, llamado Guayaquil es el faro, en homenaje a los 490 años de fundación de la ciudad. Dicapo y Shalom Mendieta también forman parte de esta melodía, que nació por iniciativa del Municipio de Guayaquil. Con Yilda Banchón presentó Cumbia ligera.

Antes de terminar esta entrevista, se despide contando varios de sus trucos para estar en todos lados. “Estoy haciendo música nueva, siempre. Yo soy muy organizada y me gusta todo con tiempo, y las cosas a última hora no me salen bien”, revela. En cuanto a belleza, sus secretos están en manos de Fabián Sense. “Mi ‘trukito’ es la nariz, cómo hace que se me vea más respingada, también la boca. Cosas que solo sabe Fabián. También sudo mucho cuando estoy nerviosa, así que él ya solo me mira y sabe cómo actuar”.

¡Estamos preparando un show inolvidable para el Tour Julio Eterno!

Guayaquil, Quito y Cuenca... ¡nos vemos muy pronto!

No te lo puedes perder.

🎟️ Consigue tus entradas aquí: https://t.co/KG2l54aYAX pic.twitter.com/HgoQpKyqtO — AndreinaBravoJ (@andreinabravo11) July 31, 2025

Andreína Bravo se va de gira con Juan Fernando Velasco

El cantautor quiteño Juan Fernando Velasco confirmó esta semana que Andreína Bravo abrirá sus conciertos en las tres fechas de la gira Julio Eterno por Ecuador. La elección se definió tras una consulta en redes sociales. Gisella Heredia, jefa de prensa del artista, explicó que “estábamos buscando a un artista que pudiera abrir los shows de Juan Fernando. Así subimos un post preguntándole a sus seguidores de Instagram de quién les gustaría que esté con él en el escenario, y el nombre de Andreína surgió con mucha fuerza. Luego él la contactó y confirmaron que será parte de las tres fechas que tendremos en el país”.

Las presentaciones están programadas para el 5 de septiembre en Cuenca (Coliseo Jefferson Pérez), el 6 en Guayaquil (Centro de Convenciones) y el 13 en Quito (Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana). Velasco expresó en redes: “Ustedes lo pidieron… y estoy feliz de hacerlo realidad. Andreína abrirá estas noches únicas que quedarán para la historia. ¡Nos vemos en vivo, Ecuador!”.

Julio Eterno es un proyecto discográfico y escénico que une la voz de Velasco con la de Julio Jaramillo mediante el uso de inteligencia artificial. El EP incluye cinco duetos con el recordado Ruiseñor de América y busca rendir homenaje a su legado. Tanto Velasco como Bravo han dejado entrever la posibilidad de presentar una colaboración inédita durante esta serie de conciertos, aunque el tema se mantiene en reserva.

