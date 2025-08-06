Ren Kai presentó en Guayaquil su bachata en ‘chiñol’ junto a Maykel

La colaboración marca un hito en la música latina al incorporar el chino mandarín de manera orgánica en un género caribeño

Guayaquil fue la ciudad escogida para el lanzamiento oficial de Quédate, la primera bachata en ‘chiñol’, una fusión de español y chino mandarín, interpretada por Ren Kai y Maykel.

Durante la presentación -organizada por una radio local-, la tarde de este 6 de agosto, Ren Kai confesó que nunca había planeado componer una bachata, aunque es un género que disfruta. “Me gusta mucho, y al final se dio de manera natural”, comentó frente a los asistentes.

El momento más esperado de la jornada llegó cuando Maykel, invitado especial de la noche, subió al escenario para interpretar junto a Ren Kai Quédate. Además, presentó dos de sus éxitos, Bailando Bachata y Guapa, que fueron coreados por el público. Ren también interpretó dos de sus canciones previamente presentadas.

Ren Kai Gerardo Menoscal//EXPRESO

Annasofia y el significado de 222: “Ahora soy honesta” Leer más

Las anécdotas de Maykel y Ren Kai

Maykel también compartió una anécdota sobre cómo conoció a Ren Kai. “Yo lo odiaba. Mi hermana es muy fan y me daba celos. Le parece muy guapo, y lo escuchaba todo el día, y yo le decía: ‘Qué le ves a ese chino’, pero cuando ya escuché su música supe que es un maestro”, relató entre risas.

El tema, que combina la esencia tradicional de la bachata con un arreglo bilingüe, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 7 de agosto. La colaboración marca un hito en la música latina al incorporar el chino mandarín de manera orgánica en un género caribeño.

El encuentro que incluyó un mini showcase con parte del repertorio de ambos artistas, también sirvió para presentar en exclusiva el videoclip, el cual fue grabado en Guayaquil y contó con la coreografía de Pedro Moscoso. Con este tema, Ren Kai continúa consolidando su identidad multicultural y su apuesta por unir culturas a través de la música.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!