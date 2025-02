Ñusta, Yilda y Ren Kai: Pop entre kichwa y español

Música, cocina y amistad. Estos tres elementos se unen en una receta perfecta que se ha convertido en tendencia en la plataforma de YouTube. Debutó en el puesto 9 de los videos más vistos de esa red, demostrando que juntos sale siempre un mejor producto. Esta unión lleva por nombre Quiero saber, y pone en una misma canción a tres cantantes ecuatorianos: Ren Kai, Ñusta Picuasi y Yilda Banchón.

Además de compartir carrera, ellos también han sido parte del reality de cocina MasterChef Celebrity (en distintas temporadas) y ahora también una gran camaradería. El tema es interpretado en español y kichwa, una propuesta que se alinea con la multiculturalidad a la que están acostumbrados los tres artistas que suelen mezclar idiomas (el chino, el inglés y el italiano) en sus canciones. Además, engloban los dos más hablados en Ecuador.

Aún sin planes para presentarla en vivo juntos, debido a diferencias de agenda, esperan reencontrarse a mediados de marzo en la presentación del capítulo final del reality en el que concursan.

Quiero saber se estrena en el marco de otros lanzamientos de participantes del concurso, como Julieta y Romeo, de Mar Rendón y Johann Vera, o Más grande que yo, de Johnta, lo que ha demostrado que la creatividad está brotando entre sus concursantes.

“Desde las cocinas escuchábamos ya los planes de varios de los chicos. Algunos tenían canciones grabadas antes de entrar. ‘¡Qué bonito que puedan lograr sacar todos sus temas!’”, dice dulcemente Ñusta.

Ella y Ren Kai atendieron a EXPRESIONES en esta entrevista. Yilda se encontraba en Colombia grabando una nueva canción.

En redes sociales se nota la cercanía de todos. ¿Pasaban cantando tanto como se ve en Instagram?

R: Un poco sí. Pero fue al inicio del programa, porque todo era suave y nos tomamos tiempo para compartir más. A la segunda semana, todos estábamos muy enfocados estudiando, en especial Ñusta. Ella tiene una gran técnica de autoaprendizaje y por eso siempre podía darse el lujo de grabar cosas para sus redes.

Ñ: Cuando empezaron las eliminaciones, ya no había tiempo para grabar contenido; debíamos estudiar.

¿Cómo nace la invitación a cantar juntos?

R: Fue de mi parte. A Ñusta la conocí hace poco, gracias al show. A Yilda la conocía desde hace bastante. Ellas dos son artistas que siempre me dieron una vibra llena de luz y buena onda. Hacerla fue muy rápido. Cada uno lo grabó por su lado. Estoy muy agradecido con el resultado, superó mis expectativas. La canción tiene influencia del afrobeat.

Ren Kai compuso la canción junto al colombiano Aeme. ¿Cómo fue sumar su parte en kichwa?

Ñ: Cuando me invitó Ren, me sumé sin pensarlo. Me encantó la canción a primera escucha. ¡Apenas la oí, le dije que sí a todo! Yo grabé las voces en mi casa y luego fui a Guayaquil para grabar el video. Lo que más me gusta de la canción es que se parece a lo que escucho de otros artistas. No había forma de dudar. También me propuso ponerle una parte en kichwa y la escribí junto a mi hermano Isaac, uno de mis diez ñaños (risas). Fue difícil porque, por una palabra, podría cambiar el sentido.

Quiero saber tiene la esencia de cada uno. ¿Fue sencillo hacer que cada uno pudiera brillar?

R: El hecho de tener tan buena amistad hace que se sienta la química y que cada uno tenga su identidad muy clara.

Todos los participantes de MasterChef han señalado en diferentes entrevistas que quieren sacar temas en conjunto. ¿Hay posibilidad de un disco entre todos?

R: ¡Es muy probable que durante todo el año salgan más temas! Estamos muy fortalecidos y queremos colaborar. En estos últimos dos años, hay varios hits virales hechos en Ecuador, y eso nos pone en el mapa. Estas uniones hacen que cada vez más gente conozca lo que se hace en el país.

¿El amor tocó a sus puertas?

Tal y como se ha visto en las cocinas televisivas, entre Ren Kai Yin y Nicole Pernigotti (Naíza) creció una cercanía muy romántica, y el amor estaba casi a punto caramelo. Sin embargo, tras salir de las grabaciones y por las diferencias de agendas, no han confirmado aún una relación.

“Los tiempos del programa son diferentes. Con Naíza nos conocemos hace muchos años, y en el show era una de las pocas personas con las que ya había bastante cercanía. Por eso nos unimos mucho ahí y salió lo que han visto en el programa. Hoy te puedo decir que nos estamos conociendo”, explica el artista que pronto volverá a China a continuar con su carrera como solista.

Ñusta por su parte, bromea que seguirá sola como en los memes de TikTok.

Sin odio en redes sociales

En X (antes Twitter) como en otras redes sociales, la competencia se vive intensamente. Quejas, peleas y hasta insultos pueden llegar a recibir los participantes y los platos por parte del público. Incluso, algún gesto inofensivo puede ser tomado a mal. Sin embargo, Ren Kai y Ñusta aclaran que a ellos les ha tocado poco de aquello y tampoco les importa demasiado.

“La verdad es que me han crecido mucho mis seguidores, ya mismo tengo un millón en Instagram”, recalca Ñusta quien siempre es viral por sus covers. Ahora están felices porque superaron las 100 mis reproducciones en YouTube con Quiero saber.

