Concurso para Fiscal: revisan nombres para integrar comisión ciudadana de selección

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó directrices para el concurso de renovación del CNE.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará del concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. Este miércoles 20 de agosto del 2025, el Pleno recibió los nombres propuestos por el presidente Daniel Noboa, como delegados, para integrar esa comisión.

Se trata de David Eduardo Flores Brandt y María Belén Toca Mena. El primero es abogado, se desempeñó como Subsecretario de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Meses atrás, la Junta de Protección de Derechos de Quito le prohibió acercarse a la Casa Hogar Enríquez Gallo, del sur de la ciudad. Al revisar su cuenta de X se observa que comparte a diario mensajes de instituciones del Estado.

Los dos postulados por el presidente Noboa aún no están nombrados como miembros de la comisión ciudadana de selección para elegir al Fiscal. El equipo técnico debe revisar su perfil y confirmar si califican, conforme a las exigencias del reglamento, aclaró el consejero Gonzalo Albán.

"Los comisionados también atraviesan una fase de impugnación", señaló. El Consejo de Participación Ciudadana indicó que la documentación de David Flores Brandt y María Belén Toca Mena será enviada al equipo técnico.

Concurso Fiscalía: solo nueve postulantes a comisión pasaron filtro, alerta consejero Leer más

La revisión de documentos continúa

Para continuar con el análisis de cumplimiento de requisitos e inhabilidades de los postulantes a esta comisión, el Pleno del CPCCS pidió información a entidades públicas como el Seguro Social (IESS), Servicio de Rentas Internas (SRI), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Consejo de la Judicatura, entre otros.

Wilson Toainga se hizo cargo de la Fiscalía General del Estado, la noche del 22 de mayo del 2025, después de que Diana Salazar renunciara.

El 19 de mayo, Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aseguró que para diciembre o máximo hasta febrero del 2026 esperan designar al nuevo Fiscal General del Estado.

¿Cómo va el concurso para la renovación parcial del CNE?

Además, el CPCCS absolvió consultas sobre la etapa de oposición, presentadas por la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así, en una resolución, se aprobaron directrices para optimizar el tiempo y recursos para el desarrollo del examen práctico, con tres tribunales integrados por tres comisionados y dos catedráticos.

También se implementará un módulo informático estandarizado, para un registro individual de postulaciones, generación automática de reportes de puntuaciones, calificaciones y mecanismos de seguridad que eviten alteración de datos.

El Presidente del CPCCS @AndresFantoniB destacó la importancia de la Resolución aprobada, con la que se destraba la implementación el examen práctico del concurso de renovación parcial del CNE. pic.twitter.com/2XH9Wwp4ud — Participa Ecuador (@CpccsEc) August 20, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!