Daule: realizan bingo para ayudar a escuela que se hunde por erosión del río Pula

Debido al hundimiento de la escuela, los niños fueron enviados a clases virtuales, pero no todos tienen acceso a Internet.

Los padres de familia de la escuela del recinto Dos Bocas, perteneciente a la parroquia Los Lojas, en el cantón Daule, manifestaron su profunda preocupación y pidieron ayuda urgente a las autoridades cantonales y provinciales, debido al constante peligro que enfrenta el plantel educativo.

Desde hace varios días, el terreno del patio de la escuela presenta un proceso de hundimiento provocado por la erosión del río Pula, que atraviesa esta localidad.

Esta situación se ha convertido en un grave riesgo para los estudiantes, por lo que las clases presenciales fueron suspendidas y se desarrollan en modalidad virtual.

EXPRESO constató que más de 25 metros a lo largo del terreno de este plantel se están hundiendo, lo que ya ha ocasionado la destrucción de parte de la cancha de la comunidad.

“Los niños no aprenden bien por internet. Estamos pidiendo que sean reubicados en la escuela del recinto El Rincón, que queda a cinco minutos de nuestro plantel”, señaló el padre de familia, Antonio Murillo.

Otra madre de familia aseguró que las autoridades conocen desde hace tiempo el riesgo que enfrenta la escuela, pero hasta el momento no han recibido ninguna solución.

“Hay estudiantes que no tienen acceso a internet porque sus padres son de escasos recursos, por lo que no están recibiendo clases. Por eso pedimos volver a la modalidad presencial, pero en un lugar seguro. Este terreno se hunde cada día más. Desde el inicio del año lectivo denunciamos este problema, que antes era leve, pero ahora es mucho más grave”, manifestó la mujer, quien pidió no ser identificada por temor a represalias.

Carlos Lozano, habitante del recinto Dos Bocas, advirtió que con la llegada de la temporada invernal la situación podría empeorar.

Problema que lleva meses sin solución

“Estamos totalmente olvidados en esta zona rural de la capital arrocera del Ecuador. Los profesores conocen bien esta problemática, pero no se pronuncian por temor a sanciones del distrito. La comunidad está cansada de la desatención. El año termina y la ayuda no llega; esperamos que en 2026 finalmente nos escuchen”, expresó el morador de 60 años.

Por su parte, Kevin Maruri Correa, presidente del Gobierno Parroquial de Los Lojas, confirmó que el problema persiste desde hace varios meses y que se han enviado oficios a la Alcaldía de Daule y a la Prefectura del Guayas.

“Hemos realizado incluso un bingo benéfico para ayudar a esta escuela, donde se educan alrededor de 178 estudiantes. Estamos al tanto de la situación porque la ciudadanía nos mantiene informados. Las clases presenciales están suspendidas porque el riesgo para la vida de los estudiantes es real. Esta es la realidad que se vive en este centro educativo”, recalcó.

EXPRESO buscó un pronunciamiento del Distrito de Educación de Daule pero, tal como la escuela y sus integrantes, no obtuvo respuesta.

