Francisco Morán sigue como rector de la Universidad de Guayaquil: así fue la elección
El proceso se dio en medio de acusaciones y reclamos, lo que llevó incluso a modificar la fecha de los comicios
Tras una convocatoria fallida, la Universidad de Guayaquil pudo realizar sus elecciones de autoridades este miércoles 10 de diciembre. Francisco Morán Peña fue reelecto como rector.
Después de un primer llamado para el 12 de noviembre, que debió ser anulado por la Comisión electoral, el proceso se cumplió en la Ciudadela Universitaria y facultades que tiene la institución.
Estaban convocados estudiantes, profesores, servidores y trabajadores para escoger rector y vicerrector académico, para el periodo 2026-2031, y cogobierno para el periodo 2026-2028.
Además de Morán, estaban de candidatos a rector: Marco Calle, Janeth Bonilla y Milton Maridueña.
Durante la campaña hubo acusaciones mutuas entre los candidatos y cuestionamientos al proceso, como posibles alteraciones del padrón electoral o una promoción electoral desequilibrada.
Participación del CNE en las elecciones
La jornada contó con la veeduría técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), en base a lo que faculta el Código de la Democracia.
El artículo 25 de esa normativa faculta a que el CNE colabore con procesos electorales internos de instituciones públicas o privadas.
Debido a este proceso electoral, la Universidad de Guayaquil dispuso que las clases sean virtuales hasta este jueves 11 de diciembre.
