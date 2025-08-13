Expreso
Andrés Fantoni presidente el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).ARCHIVO: CPCCS

Concurso Fiscalía: solo nueve postulantes a comisión pasaron filtro, alerta consejero

69 personas se postularon a la Comisión Ciudadana de Selección del concurso de fiscal general del Estado

Alarma en el CPCCS. El consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, alertó este 13 de agosto de 2025 que solo 9 de los 69 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de fiscal general del Estado pasaron el primer filtro.

El 2 de agosto de 2025, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) informó que 69 personas (21 mujeres y 48 hombres) se postularon para la Comisión Ciudadana de Selección del concurso, cuerpo colegiado encargado de desarrollar el proceso.

Tras culminar el periodo de presentación de postulaciones, el CPCCS informó que las 69 carpetas de los postulantes pasarían a la fase de revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades, como un primer filtro del proceso.

Gonzalo Albán cuestiona los resultados preliminares de las postulaciones

No obstante, según informó el consejero Gonzalo Albán, apenas 9 de los 69 postulantes habrían pasado la revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades, según le informó su delegado en el equipo técnico del concurso.

Tras conocer estos datos, durante sesión del Pleno, Albán cuestionó al Pleno: "He insistido en la necesidad de socializar el concurso, de vincular a la academia y motivar la participación de perfiles sólidos. Sin embargo, la falta de apertura y la falta de socialización ha debilitado la convocatoria. Que estos errores no se conviertan en nuevos retrasos".

