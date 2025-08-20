Rediseñar accesos del MAAC se plantea para hacer atractivo a este museo de Guayaquil

Con un concierto en octubre del 2025 se prevé retomar eventos en la plataforma de este museo del centro de Guayaquil

En la plataforma del MAAC se renovó la señalética pero aún falta reparar detalles en las luminarias.

Los plásticos que cubrían las obras pictóricas ya no están. La reserva del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) luce readecuada luego de los trabajos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó en el último año.

Como la “película de terror más grande” calificó la ministra Romina Muñoz Procel a la situación que se vivía en esta zona del Museo, y que fue recogida por EXPRESO en una serie de reportajes, en junio del 2024.

Por un costo de $1’500.000 se realizaron trabajos de impermeabilización, mejoras de iluminación, cambio de tumbado, entre otros, indicó Muñoz.

Frente a la reestructuración dispuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, que dispone la fusión por absorción del Ministerio de Cultura con el de Educación, la funcionaria aseguró que la institución que preside -que pasará a ser Viceministerio- mantendrá sus competencias. “Lo vemos como una oportunidad”, aseguró.

¿Qué garantiza que la reciente inversión no se eche a perder y así el MAAC no vuelva a estar en riesgo? “El trabajo constante es la clave y contar esto (las mejoras) porque la única gente que puede hacer que esto continúe es la ciudadanía”, respondió Muñoz a EXPRESO.

Romina Muñoz, titular del Ministerio de Cultura (que será absorbido por el de Educación), durante un recorrido por la reserva arqueológica del MAAC. FRANCISCO FLORES

Renovar accesos y auditorio del MAAC, entre los planes

Para hacer que la ciudadanía se interese en el MAAC, se proyecta un rediseño de los ingresos, tanto en planta baja como en el superior.

“Ese es nuestro gran proyecto para el próximo año. El Malecón es uno de los lugares más visitados por la ciudadanía pero la gente no sabe cómo ingresar al MAAC, se pierde en el ingreso. Necesitamos un ingreso que atraiga a la ciudadanía”, dijo.

Como parte de los trabajos de readecuación, la plataforma que alguna vez albergó grandes conciertos y presentaciones artísticas, luce reparada, aunque aún restan trabajos en la fachada y algunas luminarias.

Para las fiestas octubrinas, se prevé la realización de un concierto de salsa, pero aún falta que el Municipio de Guayaquil repare el puente peatonal de acceso, que luce bloqueado por materiales de construcción.

El alcalde Aquiles Álvarez dijo este miércoles 20 de agosto de 2025, en un enlace radial, que al MAAC “no le han dado el mantenimiento necesario”.

“Imagínense la mentira. Es evidente el trabajo que estamos haciendo”, respondió Muñoz en entrevista con EXPRESO.

También se espera renovar los equipos del auditorio, donde se proyectan funciones gratuitas de cine, todos los viernes (19:00), para “dar conciertos de calidad”, añadió Muñoz.

