Violento robo en club de pádel de Tumbaco: tres hombres armados desatan el terror

Imagen referencial. Los hombres armados ingresaron al club de padel ubicado cerca a la Ruta Viva.

Un violento asalto se registró en un club de pádel ubicado en Tumbaco, parroquia del oriente de Quito. Tres hombres armados irrumpieron en el lugar y, en cuestión de segundos, despojaron de sus pertenencias a los jugadores y trabajadores.

El hecho, que fue captado por cámaras de seguridad, ha encendido nuevamente las alertas sobre la creciente inseguridad en esta zona.

En las imágenes difundidas la noche del martes 20 de agosto de 2025 en redes sociales, se observa a los delincuentes intimidando a los presentes, mientras algunos corren para ponerse a salvo y otros se lanzan al piso buscando resguardo.

En menos de un minuto, los sujetos se retiraron del lugar con varias maletas.

Aunque el video se viralizó esta semana, la Policía Nacional confirmó que el asalto ocurrió el pasado 15 de agosto de 2025. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el ataque.

Justicia por mano propia

Este incidente no es aislado. Vecinos de Tumbaco han denunciado un incremento de delitos en la zona. Marco Veintimilla, presidente del sector La Tola Chica, relató que días atrás los moradores capturaron a un presunto delincuente acusado de múltiples robos en comercios y espacios públicos. La comunidad, cansada de la impunidad, amarró al sospechoso a un poste antes de entregarlo a la Policía.

Otro hecho ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando cámaras de seguridad registraron a dos delincuentes robando dentro de una vivienda, sin inmutarse por la llegada de la propietaria al domicilio. A pesar de ser sorprendidos, los antisociales continuaron con el ilícito.

Habitantes del sector sostienen que el rápido crecimiento urbano ha sido uno de los factores que han facilitado la llegada de grupos delictivos a la parroquia. Piden a las autoridades que se refuercen los patrullajes policiales.

Veintimilla comentó que desde hace algunos meses ha solicitado mesas de trabajo y reuniones con las autoridades para establecer estrategias que reduzcan la delincuencia y aumenten la presencia policial en la zona, pero hasta el momento no ha obtenido resultados concretos.

