Identifican a limpiaparabrisas que agredió verbalmente a conductor en Quito

En lo que va de 2025, la AMC ha realizado 391 operativos enfocados en el control de limpiaparabrisas informales.

Una escena que se repite con frecuencia en las esquinas de Quito esta vez fue registrada en video y generó preocupación: un limpiaparabrisas agredió verbalmente a un conductor en plena vía pública, en el cruce de las avenidas República y Eloy Alfaro, en el norte de la ciudad.

El clip muestra cómo el hombre se acerca al vehículo detenido en el semáforo, comienza a gritarle al conductor y lo señala de forma agresiva. En un momento se quita la camisa y continúa con la confrontación. A la escena se suma otro limpiaparabrisas. No se registraron agresiones físicas, pero el comportamiento generó temor entre quienes transitaban por el lugar.

El video circuló en redes sociales el 19 de agosto de 2025 y reavivó el debate sobre la presencia de limpiaparabrisas en las principales intersecciones de Quito. Muchos ciudadanos denuncian haber sido víctimas de conductas similares: desde limpiezas no solicitadas hasta amenazas o agresiones si no reciben dinero.

Operativos en La Pradera

Tras el reciente suceso, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizó un operativo en el sector de La Pradera. Según la institución, se identificó al agresor y fue retirado del espacio público.

La AMC informó que, en lo que va de 2025, se han ejecutado 391 operativos enfocados en el control de limpiaparabrisas informales.

Como resultado, 1.022 personas fueron retiradas de las calles y se decomisaron 1.091 implementos. Estas acciones se realizan en coordinación con la Policía Nacional.

Aunque no hay normativa específica que regule la actividad de los limpiaparabrisas, las autoridades insisten en que se trata de una ocupación no autorizada del espacio público, y que en muchos casos pone en riesgo tanto a conductores como a los propios trabajadores informales.

Además, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones económicas para quienes ejerzan actividades comerciales o de servicio sobre zonas de seguridad peatonal. La multa correspondiente equivale al 5 % del salario básico unificado.

