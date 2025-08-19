Conductores de transporte escolar en Quito se capacitan previo al inicio de clases

La jornada de capacitación a los conductores se extenderá hasta el 19 de septiembre

En el Distrito Metropolitano de Quito, 92 operadoras de transporte están acreditadas.

Desde el 18 de agosto de 2025, más de 6.500 conductores de transporte escolar e institucional comenzaron una capacitación obligatoria sobre seguridad vial, en el marco de la campaña 'A clases seguros 2025', iniciativa que busca reducir los riesgos en las rutas que recorren a diario niños, niñas y adolescentes en Quito.

Te invitamos a leer: Un perro fue rescatado en Quito tras ser agredido por un menor de edad

La jornada de formación, impulsada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), arrancó en el Colegio 24 de Mayo, en el norte de la ciudad, y se extenderá hasta el 19 de septiembre.

Sismos cercanos al volcán Cotopaxi plantean la revisión de planes de contingencia Leer más

Participan choferes de 92 operadoras acreditadas en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), en un proceso que combina clases presenciales y virtuales, estas últimas a través de la plataforma Moodle LMS de la AMT.

La institución detalló que durante el curso, los asistentes reciben charlas sobre seguridad vial, normativa de tránsito y otros aspectos fundamentales para la conducción segura de pasajeros. Las sesiones están estructuradas en 20 horas académicas, divididas en tres jornadas de 08:00 a 16:00.

Además de personal técnico de la AMT, también participan en las capacitaciones Agentes Civiles de Tránsito, representantes de la Secretaría de Educación y del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (PPAT).

Evaluación a los conductores

Al finalizar, los conductores deberán rendir una evaluación. Quienes aprueben recibirán un certificado que respalda su participación en el programa.

En el programa de 2024, la entidad señaló que las causas más recurrentes de siniestros del transporte escolar son: el irrespeto a las señales de tránsito, superar los límites de velocidad y las fallas mecánicas

RELACIONADAS Zonas UIO busca darle vida a las estaciones del Metro de Quito

Asimismo, la AMT recordó que el transporte escolar es una pieza fundamental en la vida diaria de muchas familias, por lo que es clave que los coductores asuman con total responsabilidad su papel.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!