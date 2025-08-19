Un perro fue rescatado en Quito tras ser agredido por un menor de edad

Imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el animal fue golpeado frente a su vivienda en Conocoto

Toretto, un perro de raza pitbull, fue rescatado por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) luego de que se registrara en video un acto de maltrato en su contra. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el animal fue golpeado frente a su vivienda en la parroquia de Conocoto, en Quito.

El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto de 2025, pero no fue hasta este fin de semana que personal de la UBA pudo realizar una inspección directa en el lugar. En sus primeras visitas no se logró contactar a los responsables del can. Finalmente, tras insistentes recorridos, se logró ingresar al domicilio y conocer lo ocurrido.

De acuerdo con información de la institución, la familia del perro aseguró que se trató de un hecho aislado. Según su versión, el hijo menor de edad sacó a Toretto a su paseo nocturno, y al ensuciarse durante el recorrido, el joven reaccionó golpeando al animal. La familia admitió que el acto fue inapropiado y que hablaron con el menor para hacerle entender la gravedad de su comportamiento.

Sin embargo, la UBA decidió actuar con una medida provisional de protección: Toretto fue retirado del hogar. Ahora se encuentra bajo resguardo en un centro de la entidad, donde recibirá atención veterinaria y una evaluación etológica análisis de comportamiento) para determinar su estado emocional tras el episodio.

Maltrato, una infracción muy grave

Durante la visita, también se detectó que el animal no estaba esterilizado, por lo que este procedimiento se realizará en los próximos días.

La UBA recordó que el maltrato animal no solo es inaceptable, sino también ilegal. En Quito, este tipo de agresiones son consideradas infracciones muy graves, con multas que pueden llegar hasta los 4.700 dólares.

En este caso, como el presunto agresor es menor de edad, se evaluarán las medidas correspondientes, con base en el informe técnico que prepara el equipo de inspección, señaló la UBA.

Los casos de maltrato animal aumentan en Quito

Según datos de la UBA y la Agencia Metropolitana de Control (AMC), entre enero y julio de 2025 se atendieron 283 casos de animales en situación de vulnerabilidad, frente a 144 durante el mismo período del año anterior.

“Estamos ampliando la capacidad de respuesta y queremos que la ciudadanía sepa que más denuncias significan más animales rescatados y más sanciones a quienes maltratan. No perseguimos cifras por sí mismas: buscamos cambiar conductas, proteger a los animales y conectar a las familias con opciones de adopción y esterilización”, indicó Andrea Jiménez, jefa de la Unidad de Inspección y Control de la UBA.

