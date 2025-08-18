Incendio en una vivienda deja una persona fallecida en el cantón Pedro Moncayo

El incendio fue reportado a las 05:45 a la línea de emergencias 911

Imagen de archivo de un incendio que se registró en una bodega en el norte de Quito

Una tragedia enluta al cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha, tras el incendio estructural que se registró la madrugada de este 18 de agosto de 2025 en el sector conocido coko Estrellita, ubicado en las calles Velasco Ibarra y Marco Reinoso. Una persona fue hallada sin vida al interior de la vivienda afectada.

De acuerdo con información del ECU 911, el incendio fue reportado a las 05:45 a la línea de emergencias, lo que activó de inmediato la coordinación entre la institución, el Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo (CBPM) y la Policía Nacional (PPNN).

Las labores de control del fuego y búsqueda en el lugar permitieron confirmar el fallecimiento de una persona, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. No se registraron otras personas heridas durante el incidente.

El incendio, que generó alarma entre los vecinos del sector, fue controlado en su totalidad por los equipos de emergencia pasadas las 07:00. A través del sistema de videovigilancia del ECU 911 se realizó un monitoreo en tiempo real para apoyar las labores de rescate y evaluación del incendio.

Una vez superada la emergencia, las investigaciones se mantienen para determinar las causas de fatal evento.

Incendio en el centro de Quito

El 19 de julio de 2025, los bomberos de Quito atendieron una emergencia similar en el centro de la ciudad. El fuego ocurrió en el sector de San Juan, en la intersección de las calles Benalcázar y Carchi.

Uno de los habitantes de la vivienda murió a causa de las llamas. Los bomberos retiraron el cuerpo mientras combatían el fuego, que fue controlado en horas de la tarde.

Tras haber apagado el fuego se iniciaron las investigaciones para dar con las causas del incendio que, además, puso en peligro las estructuras vecinas de la zona. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Policía Nacional acordonaron la zona.

