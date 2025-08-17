Denuncias por abandono animal aumentaron 96% este 2025 en Quito

Situación. A este perrito lo abandonaron en la terraza de una vivienda en Quito.

Un nuevo caso de maltrato animal en el barrio Consejo Provincial ha encendido las alarmas entre vecinos y autoridades. Durante una inspección de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), se constató que un perro permanecía aislado, sin acceso a agua ni alimento, evidenciando condiciones de abandono extremo.

Los casos de maltrato animal aumentan en Quito

Sin embargo, este no es un hecho aislado. Según datos de la UBA y la Agencia Metropolitana de Control (AMC), entre enero y julio de 2025 se atendieron 283 casos de animales en situación de vulnerabilidad, frente a 144 durante el mismo período del año anterior. Este incremento refleja una mayor presencia municipal en el territorio, que permite identificar y atender con mayor eficacia los casos de maltrato y abandono.

“Estamos ampliando la capacidad de respuesta y queremos que la ciudadanía sepa que más denuncias significan más animales rescatados y más sanciones a quienes maltratan. No perseguimos cifras por sí mismas: buscamos cambiar conductas, proteger a los animales y conectar a las familias con opciones de adopción y esterilización”, indicó Andrea Jiménez, jefa de la Unidad de Inspección y Control de la UBA.

En lo administrativo, la AMC registró 167 infracciones relacionadas con fauna urbana entre enero y julio de 2025, frente a 135 en igual período de 2024. De estos casos, 25 se clasificaron como infracciones muy graves, que incluyen maltrato intencional, venta ilegal o cría indiscriminada. Las sanciones económicas son parte de un conjunto de medidas orientadas a corregir conductas y proteger a los animales.

Ricardo Dávalos, director metropolitano de Resolución de la AMC, agregó: “Nuestra política combina fiscalización y prevención. Cuando las faltas son graves aplicamos sanciones; cuando hay oportunidad, trabajamos para corregir conductas. El objetivo es lograr un cambio cultural en la tenencia responsable”.

Cifras alarmantes

Las acciones preventivas también muestran avances. Entre enero y julio de 2025 se realizaron 25.930 esterilizaciones, un aumento frente a las 21.656 de 2024. Además, las adopciones crecieron a 361 animales, comparadas con 277 en el año anterior. Estas medidas se complementan con jornadas de sensibilización que han alcanzado a 30.984 personas y 61 ferias masivas, espacios clave para promover la tenencia responsable de mascotas.

