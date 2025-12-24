Seguridad en Guayaquil bajo la lupa durante feriados de Navidad y Fin de Año

Tras un 2025 marcado por la violencia, los robos y la persistente percepción de inseguridad en distintos sectores de Guayaquil, la llegada de los feriados de Navidad y Fin de Año vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta de las autoridades municipales frente a uno de los periodos más sensibles del calendario.

En este contexto, el Municipio, a través de Segura EP, anunció la activación de un plan especial de prevención y control que busca reducir riesgos durante las celebraciones, caracterizadas por un intenso movimiento comercial, turístico y familiar.

La estrategia contempla el despliegue de más de 1.200 Agentes de Control Municipal en zonas consideradas críticas, como mercados, ferias, corredores navideños y de monigotes, áreas comerciales, sectores turísticos, terminales terrestres y la vía a la Costa, uno de los principales ejes de salida de la ciudad durante los feriados.

Detalles del operativo municipal durante los feriados

El operativo se complementa con el funcionamiento permanente del Centro de Operaciones, desde donde se realizará el monitoreo diario de la ciudad mediante cámaras de videovigilancia y la coordinación con las entidades que conforman el holding municipal. En este espacio trabajarán alrededor de 250 personas entre operadores y despachadores, con el objetivo de responder de forma inmediata ante emergencias o hechos delictivos.

Asimismo, el plan incluye el respaldo de las nueve Estaciones de Acción Segura distribuidas en la ciudad, el patrullaje con más de un centenar de camionetas y varias decenas de motocicletas, además del apoyo de personal paramédico para la atención de emergencias médicas durante eventos masivos y concentraciones ciudadanas propias de estas fechas.

Desde Segura EP, su presidente del Directorio, Fernando Cornejo, ha defendido el enfoque preventivo aplicado por el Municipio, asegurando que la presencia institucional en el espacio público ha permitido reducir ciertos índices de violencia, especialmente en zonas de alta actividad comercial.

No obstante, el anuncio del operativo se da en un escenario de escepticismo ciudadano. A lo largo del año, moradores de distintos sectores han denunciado la escasa presencia policial y municipal, así como la recurrencia de asaltos, extorsiones y hechos violentos incluso en zonas tradicionalmente consideradas seguras.

Para muchos guayaquileños, el reto no solo está en los refuerzos temporales durante feriados, sino en la sostenibilidad de estos controles una vez que pasan las festividades.

