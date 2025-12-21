Expreso
  Guayaquil

BACHEOS
Los trabajos de bacheos se realizan en distintas partes de Guayaquil.CORTESÍA

Reparación de calles en Guayaquil: estos son los sectores intervenidos tras reclamos

Al menos calles de 10 zonas están en reparación ante las constantes quejas de los vecinos 

El deterioro de las calles se ha convertido en una de las principales preocupaciones de Guayaquil. Baches, hundimientos y calzadas en mal estado son denunciados de forma constante por la ciudadanía, que exige soluciones ante los riesgos para conductores y peatones. 

Frente a este escenario, el Municipio ha anunciado que intensificó las labores de mantenimiento vial en distintos puntos de la ciudad.

Como parte de un programa de intervención preventiva y correctiva, la Dirección de Obras Públicas ejecuta trabajos de bacheo asfáltico en diez sectores priorizados, seleccionados a partir de reportes ciudadanos y evaluaciones técnicas. El objetivo es mejorar la circulación vehicular y reducir los problemas derivados del desgaste de la red vial.

Detalles de las zonas reparadas en Guayaquil

Durante el último fin de semana, las acciones se concentraron en las calles Carchi y Josefina Barba, en el sur de Guayaquil. En este tramo se intervino una superficie aproximada de 95 metros cuadrados, con el despliegue de una cuadrilla integrada por siete trabajadores y maquinaria especializada, entre ellas una minicargadora, un rodillo compactador y un volquete.

Según la información municipal, la vía presentaba un notable nivel de deterioro que afectaba el tránsito diario. Por ello, la intervención contempló un proceso integral que incluyó el retiro del asfalto dañado, la limpieza y desalojo del material deteriorado, la estabilización y compactación del suelo, y finalmente la colocación de una nueva capa asfáltica.

El plan de bacheo ya ha sido aplicado en otros puntos de la ciudad, como las intersecciones de Vacas Galindo y Lorenzo de Garaicoa, Rumichaca y Luque, así como Rosa Borja de Ycaza y Maracaibo. Estas intervenciones buscan atender zonas con alta circulación vehicular y que habían sido señaladas por los moradores.

En los próximos días, las cuadrillas municipales continuarán los trabajos en nuevas calles, entre ellas Letamendi, San Martín, Lorenzo de Garaicoa, Tungurahua y Domingo Savio, abarcando varios tramos estratégicos del centro y sur de la ciudad.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el conjunto de obras cubrirá una extensión total de 2.633 metros cuadrados. Se estima que estas mejoras beneficiarán de manera directa a alrededor de 3.500 personas y de forma indirecta a cerca de 19.000 ciudadanos que transitan diariamente por estos sectores.

Con estas intervenciones, el Municipio busca responder a uno de los reclamos más reiterados de la población y fortalecer el mantenimiento de la infraestructura vial, con el propósito de ofrecer calles más seguras y una movilidad más eficiente en Guayaquil.

vias bacheo
Los trabajadores municipales realizaron los trabajos.CORTESÍA

