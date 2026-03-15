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Todo el elenco de One batlle or another
Todo el elenco de One batlle after anotherHBO

Óscar 2026: One Battle After Another gana mejor película y suma 6 premios en la gala

El proyecto fue producido por Paul Thomas Anderson, Sara Murphy y Adam Somner

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, ganó el premio a Mejor Película en los Premios Óscar 2026. La producción obtuvo seis estatuillas durante la ceremonia de la Academia, celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

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La cinta superó en la categoría principal a otras nominadas como Sinners, Hamnet, The Secret Agent, Train Dreams y Sentimental Value.

El proyecto fue producido por Paul Thomas Anderson, Sara Murphy y Adam Somner, quien falleció en 2024. En total, la película recibió 13 nominaciones en esta edición de los Óscar.

Además del premio a Mejor Película, la producción ganó en otras categorías de la noche. Anderson obtuvo el reconocimiento a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado. También recibieron premios Sean Penn como Mejor Actor de Reparto, Andy Jurgensen por Edición y Michael Bauman por Cinematografía.

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Un gran recibimiento en taquilla

La película cuenta con Leonardo DiCaprio en el elenco y fue el proyecto con mayor recaudación en la carrera de Anderson. Según datos de taquilla, la producción alcanzó 72 millones de dólares en Estados Unidos y 209 millones en todo el mundo.

El éxito de One Battle After Another en la temporada de premios

Antes de la ceremonia de los Óscar, la cinta ya había obtenido reconocimientos en la temporada de premios. Entre ellos figuran galardones otorgados por la National Society of Film Critics, la Los Angeles Film Critics Association, el New York Film Critics Circle y el National Board of Review.

El proyecto también ganó el premio a Mejor Película, Comedia o Musical en los Globos de Oro y el reconocimiento a Mejor Película en los Critics’ Choice Awards.

Durante la temporada también obtuvo el BAFTA a Mejor Película, el premio principal del Producers Guild of America y el reconocimiento a Mejor Película de la Directors Guild of America.

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One Battle After Another se presentó durante el Festival de Cine de Nueva York 2025 como parte de su recorrido previo a la temporada de premios.

Con este resultado, la película se suma al historial de Warner Bros., que alcanza su décimo premio a Mejor Película en los Óscar y el cuarto en este siglo, después de Million Dollar Baby, The Departed y Argo.

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