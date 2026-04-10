Gasolineras en Guayaquil: ¿la ciudad está en camino de lo que ocurrió en Guadalajara en 1992?

Bomberos y policías inspeccionan estaciones de combustible en una zona urbana rodeada de hospitales, colegios y edificios residenciales, en medio de preocupaciones por seguridad.Imagen generada con IA

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Aquí la trágica situación. El 22 de abril de aquel año, una línea de combustible se pinchó y contaminó alcantarillas saturadas de metano y butano, lo que originó la explosión e incendio a lo largo de ocho kilómetros. La historia y los medios de la ciudad de Guadalajara lo registran. ¿Y qué tiene que ver con esa tragedia Guayaquil? Mucho.

Un recorrido por un polígono de riesgo en Guayaquil

Observe: usted se traslada de sur a norte por la Av. Quito y al llegar a Gómez Rendón, a su derecha hay un hospital y al frente una gasolinera; más adelante, a la izquierda otra. Baja hasta Capitán Nájera, otra gasolinera; gira a la derecha hasta Rumichaca, otra más.

Si unimos los puntos, tendremos un polígono de gasolineras que quizá no cumplen normas de seguridad ni permisos.

Estaciones fuera de rango y normas de seguridad

¿Qué tiene de raro? Mucho. Están fuera de rango y no cumplen disposiciones para alto riesgo.

Pero si no ha pasado nada hasta ahora… ¿nada? Lo de La Floresta, la planta de gas, el incendio en el centro comercial de la Av. Eloy Alfaro. ¿No pasa nada?

Prevenir antes que lamentar

No esperemos tragedias cuando podemos evitarlas.

Por favor, señores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, institución creíble y sacrificada, pongan fin a esta situación. El Hospital del Niño, el Colegio Guayaquil y otras instituciones lo agradecerán. Los moradores aplaudirán su labor.

La tragedia de Guadalajara, en memoria de más de 200 fallecidos, debe hacernos reflexionar y evitar que se repita.

Guillermo Martínez Tubay