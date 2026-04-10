¿Otto Sonnenholzner será candidato a la Alcaldía de Guayaquil? Esto respondió para 2026

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Otto Sonnenholzner descarta postularse a la Alcaldía de Guayaquil u otro cargo en las seccionales de 2026.

El exvicepresidente confiesa que ha recibido varias propuestas de candidaturas, pero las ha rechazado.

Aunque se aleja de las papeletas, el economista seguirá aportando opiniones sobre la realidad nacional.

Otto Sonnenholzner descartó una posible candidatura para las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador. En diálogo con EXPRESO, el exvicepresidente aclaró los rumores sobre su postulación a la Alcaldía de Guayaquil y detalló por qué su prioridad actual está fuera de las papeletas electorales.

El futuro político de Otto Sonnenholzner en Guayaquil

El exsegundo mandatario rompió el silencio ante las especulaciones en redes sociales que lo vinculaban con una posible alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) para buscar el sillón municipal. Aunque admitió haber recibido múltiples propuestas tras el adelanto de los comicios locales, Sonnenholzner sostuvo que su atención se centra en proyectos privados desde hace más de dos años.

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"Estoy dedicado a mis actividades en lo privado y a todos quienes me han extendido esa generosa invitación les he agradecido, pero les he respondido como responde Alejandro Sanz: les agradezco, pero no", comentó el economista, utilizando una referencia musical para reafirmar su negativa de aparecer en las elecciones de noviembre de 2026.

Su postura frente a la crisis de Ecuador

A pesar de descartar su participación electoral inmediata, aclaró que no se ha desvinculado de la realidad nacional ni de los problemas que enfrenta Guayaquil. El excandidato presidencial enfatizó que su interés por el bienestar del país permanece intacto, aportando con ideas y opiniones desde espacios civiles.

Trayectoria política y perfil de Sonnenholzner

Para entender el peso de su decisión, es necesario revisar su paso por la administración pública: