Roberto Gilbert descarta la Alcaldía de Guayaquil: buscará la reelección en el CPCCS

El reconocido cirujano cardiovascular Roberto Gilbert Febres-Cordero dio un giro inesperado a su futuro político al confirmar que no competirá por la Alcaldía de Guayaquil en las próximas elecciones. Pese a que meses atrás calificó la administración municipal como su "ilusión", Gilbert anunció oficialmente que su prioridad es mantenerse como consejero en el CPCCS para el periodo de noviembre de 2026, enfocando su gestión en la crisis del sistema de salud pública.

El anuncio de Roberto Gilbert sobre su candidatura en 2026

A través de un video difundido en sus canales oficiales, el propietario de la Clínica Guayaquil aclaró que participará nuevamente en los comicios para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). "En esta ocasión quiero correr otra vez, en noviembre (de 2026), para seguir ocupando ese puesto", sentenció el funcionario, quien actualmente ocupa la vocalía tras la destitución de los consejeros principales.

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La motivación principal de Gilbert para descartar la carrera municipal y optar por la reelección en el Consejo es, según sus palabras, la falta de resultados en el sector sanitario. "Trabajar por la salud de mi país, por la salud de la gente que menos tiene", aseguró, tras diagnosticar que actualmente "no veo que el túnel se ilumina" en la gestión estatal.

Roberto Gilbert llegó al Concejo Municipal de Guayaquil en el 2000. ARCHIVO: EXPRESO

El cambio de postura: de la "ilusión" municipal al Consejo

Esta decisión marca una contradicción con las declaraciones ofrecidas por el cirujano a Diario EXPRESO a inicios de marzo de 2026. En aquella entrevista exclusiva, Gilbert había manifestado que su paso por el CPCCS terminaría en 2027 y que su verdadero interés técnico estaba en la ciudad.

Su postura anterior: Afirmó que la Alcaldía era una "ilusión" y que conocía los perfiles técnicos para hacer progresar a Guayaquil.

Su postura actual: Prioriza la permanencia en el CPCCS para fiscalizar y trabajar por la salud pública.

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