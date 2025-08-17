Cortes de luz en Tumbaco generaron malestar en los moradores

Moradores denuncia que se quedaron sin luz por más de 4 horas

Cortes. Los vecinos denuncian que no es la primera vez que se va la luz en estos sectores de Tumbaco.

Los habitantes de Tumbaco expresaron su malestar este domingo debido a los cortes de energía eléctrica que afectaron varios sectores de la parroquia y que, según denuncian, se extendieron más allá del horario informado por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Más de cuatro horas sin luz

Vecinos como Reinier Millo, del sector Olalla, manifestaron su inconformidad a través de redes sociales: “¿No era un mantenimiento programado hasta las 10:00? Seguimos sin servicio eléctrico”, publicó en la plataforma X.

De manera similar, Valentina, otra residente, recordó que la EEQ anunció un corte de luz entre las 06:00 y las 10:00, pero pasadas esas horas la energía no había sido restablecida. “Seguimos sin el servicio, su ayuda por favor”, reclamó.

La falta de información clara generó aún más inquietud entre los moradores. Un usuario identificado como XL denunció que los apagones se han vuelto frecuentes en Tumbaco y Puembo durante los últimos días y cuestionó los motivos reales de las interrupciones: “Hoy 17 de agosto seguimos sin luz. Varios pretextos: choques, árboles… ¿Cuál es la realidad?”, escribió.

En el sector Tola Grande, la molestia de los habitantes se intensificó. Karla Melissa señaló que la electricidad debía volver a las 10:00, pero al mediodía el servicio aún no se había restablecido: “Era de 6 a 10 de la mañana, por favor, ¿a qué hora pondrán la luz?”, expresó.

Señores @ElectricaQuito emitieron un comunicado de corte de luz en Tumbaco hasta las 10:00, y seguimos sin el servicio.



Su ayuda por favor. — Valentina 🌻 (@valeU19) August 17, 2025

Vecinos denuncian intermitencias en el servicio

Los cortes de energía eléctrica no solo afectaron las actividades cotidianas de los vecinos, sino que también generaron preocupación por la reiteración de estas interrupciones en un corto periodo de tiempo. Los moradores exigen a la EEQ información más precisa y transparente sobre las causas y los tiempos de restablecimiento del servicio, para evitar la incertidumbre que enfrentan cada vez que ocurren estos apagones.

La Empresa Eléctrica Quito respondió a los usuarios que el servicio ya se encuentra normalizado en los sectores afectados y que los trabajos de mantenimiento fueron concluidos por CELEC EP Transelectric.

