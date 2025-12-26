Piero Hincapié apaga las alarmas en Arsenal: Mikel Arteta descartó una grave lesión

El seleccionado de Ecuador podría retomar la titularidad lo antes pensado en la Premier League. Conoce lo que dijo el técnico

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié está listo para volver a la acción. Tras encender las alarmas por su ausencia en el duelo de cuartos de final de la Carabao Cup ante Crystal Palace, el pasado martes 23 de diciembre, el técnico Mikel Arteta despejó las dudas sobre el estado físico del jugador tricolor.

Hincapié, quien se ha consolidado como una pieza inamovible en la zaga londinense ante la baja de su compañero Gabriel Magalhaes, fue preservado por una molestia en su hombro izquierdo sufrida previamente ante Everton. Sin embargo, el estratega español trajo calma en rueda de prensa al comparar su situación con la de Gabriel Martinelli.

"Lo de Piero es distinto; su problema fue ante Everton y ya está recuperado", señaló Arteta, diferenciándolo de la lesión más compleja que atraviesa el brasileño.

Piero Hincapié saluda al DT español, Mikel Arteta. cortesía

Con el alta médica, se espera que el esmeraldeño retome la titularidad este sábado 27 de diciembre frente al Brighton & Hove Albion (a las 10:00 de Ecuador), en un choque crucial para las aspiraciones de los gunners en la parte alta de la Premier League.

El conjunto londinense, con la presencia del zaguero tricolor se mantiene con el liderato de la tabla del torneo inglés. Es primero con 39 puntos, a 2 de distancia del segundo, Manchester City que tiene 37.

Piero Hincapié, a asegurar la titularidad con Arsenal en la Premier League

Piero Hincapié estará una vez más a la disposición de Arteta. Hasta el momento, previo a la ausencia por lesión, el defensor ecuatoriano sumó 6 titularidades consecutivas con Arsenal y ha sido utilizado como central o lateral izquierdo.

