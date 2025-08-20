Renovación de paradas del Trole incluye la tala de nueve árboles

Según el Municipio, se realizaron reuniones entre técnicos municipales y los vecinos de la zona

El sistema Trolebús tiene 49 paradas en 21 kilómetros que conectan El Labrador con Quitumbe, en el sur.

Los barrios cercanos a la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Río Coca, en el norte de Quito se preparan para el inicio de obras para renovar las paradas del Trolebús en la zona de la Plaza de Toros.

Esta semana (18 de agosto de 2025), está previsto que comiencen los trabajos para instalar nuevos andenes que, según el Municipio, buscan ofrecer espacios más modernos, seguros y accesibles para los miles de usuarios que a diario se movilizan en este tramo del sistema de transporte. Se calcula que unas 1.400 personas usan diariamente las dos paradas que serán intervenidas.

De acuerdo con información del Municipio, el proceso arrancó con una serie de reuniones entre técnicos municipales y los vecinos. A través de encuentros con dirigentes barriales, comités de seguridad y asambleístas ciudadanos, la Empresa de Pasajeros, en conjunto con Obras Públicas y la Administración Zonal Eugenio Espejo, ha intentado recoger opiniones y ajustar el proyecto a las necesidades reales del sector.

Retiro de árboles

La intervención, sin embargo, implica el retiro de nueve árboles. Las autoridades aseguran que cuentan con los permisos e informes técnicos necesarios, y que por cada árbol retirado se plantarán diez nuevos, sumando un total de 90 especies nativas.

Mientras duren los trabajos, el servicio del Trolebús no se detendrá. Las unidades tomarán desvíos para conectar las paradas La Y, Plaza de Toros y El Labrador, aunque no se descartan cierres parciales de la avenida 10 de Agosto. Por eso, las autoridades piden a los conductores de vehículos livianos usar rutas alternas para evitar embotellamientos.

Una vez instaladas las plataformas de las nuevas paradas, se colocará la señalización necesaria y se asegurará la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La renovación de estas dos estaciones es parte de una intervención mayor, según el Municipio. De las 49 paradas del Trolebús en los 21 kilómetros que conectan El Labrador con Quitumbe, 45 ya han sido repotenciadas. La inversión total asciende a 806.000 dólares, destinados a mejorar iluminación, accesos, señalización y estructura.

